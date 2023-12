Près de 48 heures après la mort d’un supporter du FC Nantes de 31 ans, mortellement poignardé non loin du stade de la Beaujoire samedi soir avant la rencontre Nantes-Nice, le scénario du drame se précise. Un chauffeur VTC pourrait être mis en examen et placé en détention provisoire dans la soirée pour « homicide volontaire ». Alors qu’un deuxième suspect est entre les mains de la justice, le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudeul a livré les derniers éléments de l’enquête ce lundi soir.

Que s’est-il passé ?

Samedi, à 20h04, les services de police sont informés qu’un homme gît au sol non loin du Saint-Georges, un bar où certains fans du FC Nantes, et notamment les membres de la Birgade Loire, ont l’habitude de se retrouver avant les matchs. Quelques instants auparavant, une rixe impliquant « de nombreux individus » venait d’éclater dans la rue après qu’un convoi d’au moins six voitures VTC, transportant des fans de l’OGC Nice se rendant au stade depuis le centre-ville, est passé à proximité.

C’est dans ce contexte que la victime, un « supporter de longue date du FCN », sera touchée à deux reprises à l’arme blanche par un chauffeur VTC et décédera quelques instants plus tard. « L’autopsie réalisée en début d’après-midi confirme la présence de deux blessures au niveau du dos, l’une à l’épaule et l’autre au thorax. La section de l’aorte est à l’origine du décès », indique ce lundi soir Renaud Gaudeul.

Dans quelles circonstances les coups de couteau ont-ils été portés ?

Le suspect, un chauffeur âgé de 35 ans, s’est présenté dans la nuit de samedi à dimanche au commissariat de Nantes. Lors de sa garde à vue, il a reconnu « avoir porté au moins un coup de couteau » mais explique qu’il n’était pas le propriétaire de l’arme. Indiquant qu’il essayait de se défendre, « il aurait porté des coups circulaires » et c’est là qu’il aurait touché sa victime.

Une version qui ne colle pas avec des images vidéo de la scène ensuite saisies par les enquêteurs : « elles montrent que l’intéressé serait sorti de son véhicule, aurait brandi une arme, repoussé un individu qui serait tombé au sol avant que ne lui soit porté le premier coup », détaille le procureur. La victime se serait ensuite relevée pour fuir, avant d’être frappée une deuxième fois. « Les éléments constitutifs à la légitime défense ne sont pas réunis », affirme Renaud Gaudeul.

Quels sont les autres volets de l’affaire ?

Le suspect, qui porte quatre mentions sur son casier judiciaire, est aussi poursuivi dans cette affaire pour « extorsion avec arme ». Car après la violente rixe, il serait reparti vers le centre-ville avec trois supporters niçois à bord et les aurait obligés à retirer environ un millier d’euros en espèces pour réparer son véhicule, pris à partie dans la bagarre.

Un second suspect est également entre les mains des enquêteurs, soupçonné pour sa part d’« altération de preuves afin de faire obstacle à la manifestation de la vérité ». Il s’agit d’un deuxième chauffeur VTC âgé de 24 ans qui se trouvait dans le convoi. Equipé d’un système d’enregistrement vidéo sur sa voiture, il aurait fourni une bande qui avait été effacée. Mais ces fameuses images, que les enquêteurs ont donc pu exploiter, ont été retrouvées sur une carte mémoire lors d’une perquisition à son domicile.

Pourquoi l’enquête risque-t-elle d’être longue ?

De nombreuses zones de flou demeurent autour de cette affaire, alors que le couteau en céramique n’a pas été retrouvé et qu’on ne sait pas pourquoi les supporters niçois avaient pris ce trajet ce soir-là, malgré un arrêté préfectoral les interdisant de paraître dans ce secteur. Le procureur indique aussi avoir demandé l’ouverture d’une enquête pour « violences aggravées » afin de faire également la lumière sur les violences reprochées aux supporters nantais. Aucune interpellation n’a eu lieu dans ce cadre.