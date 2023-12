Le gourou d’un mouvement international de yoga, Gregorian Bivolaru, a été mis en examen ce vendredi soir pour viols, abus de faiblesse, séquestration et traite d’êtres humains en bande organisée, a appris l’AFP de source judiciaire.

Lors d’une audience au tribunal de Paris, une juge des libertés et de la détention a décidé de son placement en détention provisoire. « Je me désole de cette décision », a réagi son avocat Anis Harabi. « Nous allons travailler sur le dossier et établir son innocence », a-t-il assuré.

« Conditionner les victimes à accepter des relations sexuelles »

Interpellé le 28 novembre dernier lors d’une opération d’ampleur impliquant 175 policiers, ce Roumain de 71 ans est le fondateur du Mouvement pour l’intégration spirituelle vers l’absolu.

Selon une source judiciaire, le mouvement Misa, devenu Atman lors de son expansion hors de Roumanie, enseignait le yoga tantrique, dans le but de « conditionner les victimes à accepter des relations sexuelles, via des techniques de manipulations mentales visant à supprimer toute notion de consentement ».