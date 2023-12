Le concert du rappeur controversé Freeze Corleone, qui devait se tenir ce vendredi soir (20 heures) au Zénith de Nantes, sera bel et bien annulé. C’est ce qu’a confirmé ce vendredi après-midi le tribunal administratif de Nantes, saisi en référé par l’artiste. Cette saisine du tribunal faisait suite à la décision du préfet de Loire-Atlantique d’interdire le spectacle en raison des « références antisémites et haineuses envers la communauté juive » et du risque de « troubles à l’ordre public » dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

Un point de vue qui a donc été validé par la justice administrative nantaise ce vendredi. « La tenue du concert litigieux ferait naître un risque avéré de commission d’une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l’ordre public dans un contexte prégnant de tensions et de sécurité renforcée », estime le juge des référés.

La « liberté d’expression » n’a pas été retenue

Cette lecture peut toutefois surprendre dans la mesure où, dans la même situation, les tribunaux administratifs de Paris et de Rennes avaient, eux, récemment choisi d’autoriser le concert de Freeze Corleone au motif de la « liberté d’expression ».

Très populaire sur les réseaux sociaux, Freeze Corleone est un rappeur francilien âgé de 31 ans. Depuis 2020, il est régulièrement pointé du doigt pour certains de ses textes évoquant Hitler, l’Allemagne nazie ou la Shoah.