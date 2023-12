« A Marseille, quand les élections arrivent, c’est toujours comme ça », avait tenté face aux juges le cofondateur de l’association La Vague bleue 13 qui œuvrait dans le quartier de la Marine Bleue, dans les quartiers nord de Marseille. Trois de ses dirigeants et l'un de ses adhérents ont été condamnés pour escroquerie et abus de confiance à des peines allant de six mois de prison avec sursis à deux mois ferme, rapporte La Provence.

La justice leur reprochait d’avoir indûment perçu entre 2013 et 2017 plus 20.000 euros provenant fonds de réserve de l’ex-député socialiste Henri Jibrayel et de subventions du ministère de la Ville. Après un signalement de Tracfin, les enquêteurs ont pointé des retraits de fortes sommes en liquide, des dépenses pour de l’alimentaire ou de l’électroménager et la falsification d’un RIB renvoyant sur un compte personnel d’un des prévenus.