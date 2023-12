Ils étaient dans la même combine mais n’ont pas écopé de la même peine, l’un ayant avoué et l’autre pas. Deux Albanais, interpellés à un péage près de Nancy en septembre, ont comparu jeudi devant la justice à Nancy pour le transport de 67 kg de cannabis, rapporte L'Est Républicain. L’un, âgé de 25 ans, roulait en éclaireur dans une voiture ouvreuse et l’autre, 43 ans, était au volant du véhicule dans lequel la drogue était cachée.

Ce dernier, SDF vivant à Metz et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, avait obligé les agents des douanes à déployer des « stop sticks », des herses hérissées de pointes avant de tenter de s’échapper à pied. L’autre prévenu, qui ouvrait la route, a nié en bloc les accusations malgré un faisceau d’indices et de preuves contre lui. Ce dernier a finalement écopé de trois ans ferme alors que son comparse, qui a avoué, à deux ans et demi.