La deuxième édition qui s’est tenue le 30 septembre dans la baie du Mont-Saint-Michel avait été un succès avec 2.200 participants au départ de la course. Mais le triathlon Bayman est aujourd’hui dans la tourmente avec l’ouverture d’une enquête préliminaire visant son créateur et organisateur, a-t-on appris auprès du parquet de Rennes, confirmant une information de Ouest-France.

Suite à des dénonciations, la justice s’intéresse de près à des dépenses d’environ 140.000 euros supportées par l’association Triathlon international du Mont-Saint-Michel. En décembre 2022, cet argent aurait été viré sur des comptes « au profit de la société Bayman, présidée par le mis en cause, et d’un autre intervenant », souligne Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.

Les fonctions de secrétaire exercées par le mis en cause interrogent

Les gendarmes de la brigade de Liffré (Ille-et-Vilaine), en charge de l’affaire, enquêtent également sur les conditions de l’élection de l’épouse du mis en cause à la présidence de l’association ainsi que sur « le début et la fin des fonctions de secrétaire exercées au sein de l’association par l’intéressé et la durée et les conditions de fixation de sa rémunération pour ce poste. »

Dans un communiqué, relayé par Ouest-France, l’établissement public du Mont-Saint-Michel a réagi à l’ouverture d’une enquête préliminaire, indiquant que « c’est à la justice de se prononcer in fine. » « Nous avons toujours accueilli l’idée d’un grand événement sportif avec intérêt, sans pour autant être en capacité d’accompagner financièrement, poursuit l’établissement public. La question n’est pas de soutenir intuitu personae tel ou tel organisateur, mais bien de proposer aux publics un événement fédérateur chaque année au Mont Saint-Michel, dans de bonnes conditions. »