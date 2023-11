Ils devront s’expliquer devant la cour d’assises des mineurs spécialement composée lors d’un procès qui pourrait se tenir en 2024. Six hommes nés entre 1983 et 2003 sont accusés d’avoir préparé dans une boucherie de Brest des attentats. Plusieurs cibles auraient été envisagées pour ces actions violentes parmi lesquelles la base navale de Brest, les célébrations du Nouvel an chinois en France, une synagogue ou des matchs de foot.

L’enquête avait démarré en septembre 2019 autour de la situation de Mohamad D., un Palestinien né en 1985 à Homs en Syrie. Arrivé en France fin 2015 comme réfugié, il se rendait régulièrement en 2019 dans la boucherie-épicerie « Chez Wahid » à Brest. Cette année-là, Wahid B., le gérant de la boutique, avait été condamné pour apologie du terrorisme pour avoir mimé un tir à l’arme automatique au passage d’une patrouille de police après les attentats du 13 novembre 2015.

La sonorisation de la boucherie avait débouché sur des interpellations

Selon l’ordonnance de mise en accusation, son commerce était soupçonné d’accueillir des réunions « de la mouvance islamiste radicale » locale. En novembre 2019, l’établissement avait été sonorisé, permettant l’interpellation en janvier 2020 de sept individus, dont Mohamad D. et Wahid B.

A l’issue de trois ans et demi d’instruction, deux juges antiterroristes ont ordonné le 28 juillet le renvoi devant les assises de six d’entre eux pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et un non-lieu pour le septième. D’après une source proche du dossier, un pourvoi en cassation est toutefois en cours.