Dans la tourmente depuis une semaine et la révélation qu’une plainte pour deux viols a été déposée contre lui, Sébastien Cauet réagit. L’animateur vedette de NRJ, qui s’est retiré de l’antenne depuis que cette affaire a éclaté, a annoncé avoir porté plainte.

Dans un communiqué, ses avocats indiquent qu’elle a « été déposée auprès du parquet de Nanterre pour tentative d’extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usages contre personnes non dénommées ».

Accusation de viol sur mineure

« Cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l’honneur et à la réputation de notre client, avec un but financier dissimulé. L’honneur d’un homme ne peut être jeté en pâture sur le fondement d’accusations aussi graves qu’infondées », ajoutent maîtres Xavier Autain et Simon Clemenceau.

Pour rappel, une plainte pour les « chefs de viols à l’encontre de Sébastien Cauet qui auraient été commis entre 2014, alors que la victime était mineure, et 2022, à Paris et en Suisse » a été enregistrée par la gendarmerie de Bourg-en-Bresse.