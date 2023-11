Elle a été baptisée « Tempête 35 ». Une importante opération de gendarmerie a été menée la semaine dernière, pendant quatre jours, dans les secteurs de Rennes et de Vitré (Ille-et-Vilaine). Mobilisant près de 250 gendarmes chaque jour, elle visait à contrecarrer « toutes les formes de délinquance, notamment les atteintes aux biens et les trafics de produits stupéfiants », rapporte Philippe Astruc, procureur de la République.

Des actions spécifiques visant le trafic de drogue ont été menées dans les sous-sols et parties communes d’immeubles. Elles ont été fructueuses. Pas moins de 12 kg de résine de cannabis, 8 kg d’herbe de cannabis, 1 gramme de cocaïne, une arme semi-automatique Zelenysport Gazela, 112 cartouches et un pistolet d’alarme ont ainsi été saisis, se félicite le procureur. Dans le domaine de la lutte contre les cambriolages, deux armes de poing ont été saisies, de même qu’un katana, un couteau, 25 ordinateurs, une tablette numérique, 1.000 euros en espèces et, surtout, une Porsche Cayenne.

Au total des opérations, 16 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Six ont été déférées au parquet de Rennes. Un a immédiatement été jugé et condamné à dix-huit mois de prison, dont 10 avec sursis probatoire pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Huit sont convoqués ultérieurement au tribunal pour des faits de vols aggravés, de recel, de vol avec violences et d’enlèvement.