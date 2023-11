L’affaire Dany Leprince va-t-elle être relancée ? Alors que les conclusions de l’enquête réalisée par l’Office central de répression des violences aux personnes à la demande de la cour de révision devraient être dévoilées avant la fin décembre, Le Parisien rapporte qu’une autre personne, jusque-là jamais mise en cause, pourrait être impliquée dans le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué (Sarthe).

Le 4 septembre 1994, Christian et Brigitte Leprince avaient été tués à l’arme blanche dans leur maison, ainsi que deux de leurs trois filles, âgées de 6 et 10 ans. Rapidement suspecté, dénoncé par sa propre femme et sa fille aînée, Dany Leprince, frère de Christian Leprince et voisin des victimes, avait avoué le meurtre de son cadet, avant de se rétracter et de clamer son innocence. Aucune empreinte digitale ou génétique lui appartenant n’a été découverte sur les lieux des crimes. Une empreinte de chaussure ne correspondant pas à sa pointure avait également été relevée.

Nouvelles investigations

Dany Leprince avait tout de même été condamné, en 1997, par la cour d’assises de la Sarthe, à la réclusion criminelle à perpétuité pour les quatre meurtres. Libéré de prison en 2012, il continue d’affirmer qu’il est innocent et a même déposé une demande de révision en vue d’obtenir un acquittement.

C’est dans ce contexte que de nouvelles investigations ont été réalisées en avril dernier sur les lieux du crime, à Thorigné-sur-Dué. Le retour sur les lieux aurait permis de démontrer que les témoignages de Martine, ex-épouse de Dany Leprince, et de sa fille Célia étaient incohérents. Cette dernière pourrait avoir menti pour cacher l’implication de sa mère, a minima en tant que receleuse de cadavre, révèle Le Parisien.