Ils seront bientôt prêts à reprendre la mer. Les promoteurs de la plage privée flottante Canua island, bloquée à quai depuis le mois de mai faute des autorisations nécessaires, ont finalement obtenu de la justice qu’elles leur soient délivrées, ont-ils annoncé ce vendredi. Saisi de deux référés, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la préfecture maritime de la Méditerranée et à celle des Alpes-Maritimes de produire à l’entreprise les permis de navigation et d’armement qui lui manquaient.

Cet été, le navire, décrié par des élus et des associations, n’avait pas pu s’installer au large de Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, où les responsables espéraient accueillir jusqu’à 350 personnes par jour.

« Les décisions de l’Etat étaient totalement illégales et c’est une satisfaction qu’il ait été condamné. Elles ont eu des conséquences dramatiques avec la perte des 100 emplois que nous avions prévus, mais aussi pour nous. Personnellement, je me retrouve sans salaire depuis quatre mois », a réagi Marc Audineau, le directeur général de la société, interrogé par 20 Minutes. Il rappelle que l’opération, mise à l’arrêt, avait mobilisé des « deniers publics au travers d’une prise de participation et de garanties consenties par Bpifrance et par la région Paca, à hauteur de plus de 3,6 M€ au total ».

« Des instructions illégitimes »

Une première décision, rendue le 7 août dernier, avait condamné la préfecture maritime de la Méditerranée à délivrer un permis de navigation, « ce qu’elle a fait dès le lendemain », selon Marc Audineau. Mercredi, le tribunal administratif de Nice a également « enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours, de délivrer à la société le permis d’armement du navire », selon l’ordonnance consultée par 20 Minutes. Ce vendredi, l’entreprise n’avait pas encore eu de nouvelles.

Le juge de référés note que « les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ». Selon les initiateurs de Canua island, il aurait été établi que « l’État avait décidé illégalement de ne pas délivrer ces autorisations pour des raisons absolument étrangères à la sécurité du navire et pour des motifs liés à des instructions illégitimes du secrétaire d’État chargé de la Mer ». « C’est bien ce qui ressort d’un mail envoyé par la préfecture », confirme à 20 Minutes Me Emmanuel Vital-Durand, l’avocat des plaignants.

Le 1er juin dernier, Hervé Berville avait en tout cas descendu en flèche un projet « qui n’est ni fait, ni à refaire » et qui apparaissait, selon lui, « comme peu compatible avec la nécessité de renforcer la protection de l’environnement marin ». La position du ministre avait rejoint celles de son collègue à la Transition écologique, de riverains et d’élus, le président de la région Paca et plusieurs maires de la Côte d’Azur en tête. Seul celui de Mandelieu-la-Napoule, le LR Sébastien Leroy, avait confirmé son soutien à cette plage privée flottante inédite en France et dont l’ancrage était prévu dans sa baie.

« L’Etat devra payer »

Est-ce aujourd’hui toujours à l’ordre du jour ? Pour l’été prochain ? « On est désormais en droit de l’exploiter. Mais il faut que l’on discute avec nos associés pour savoir ce qu’ils veulent faire. Il va falloir refinancer, explique Marc Audineau. La plateforme est toujours actuellement à quai à la Seyne-sur-Mer [où elle est stationnée depuis la fin du mois de mai] et tout ça nous coûte de l’argent, entre la place du port et les deux marins sur place. L’Etat devra payer. » Une nouvelle procédure pourrait donc être encore lancée.

A Mandelieu-la-Napoule, des détracteurs du projet avaient également prévenu qu’ils étaient prêts à aller en justice si l’îlot artificiel de 1.750 m2 était exploité. Installée sur un trimaran de 41 m de long sur 31 m de large, cette plateforme qui embarque des dizaines de transats, un bar lounge, un restaurant, une suite grand luxe de 45 m2 et même une piscine d’eau douce, est une « aberration écologique », selon eux. « Dès que le préfet aura autorisé le mouillage, cette décision fera l’objet d’une procédure de référé devant le tribunal administratif », avait notamment prévenu Me Eric Lanzarone, l’avocat de l’association Syllau, montée par des particuliers.

Ils redoutaient notamment le « ballet incessant » de navettes nécessaires au transfert des clients de la terre ferme jusqu’à Canua island. Les promoteurs, eux continuent de défendre « un navire éco-conçu, décarboné, générant trois fois moins d’émissions à la construction qu’un voilier du Vendée Globle ». « On ne sait pas encore quand et où on ira s’installer. Nous avons eu également des contacts du côté du golfe de Saint-Tropez », explique Marc Audineau.