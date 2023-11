Les infos sur l’enquête concernant la disparition il y a tout juste deux mois dans le Bas-Rhin de Lina, 15 ans, tombent au compte-gouttes. Alors qu’hier mercredi, nous apprenions selon une information du Parisien que des « vérifications » étaient menées à travers une perquisition au domicile d’un habitant « dans le secteur de la disparition » de la jeune fille, on apprend ce jeudi que plusieurs habitants de la commune de Plaine, d’où est originaire l’ado, ont été réentendus la semaine dernière, selon une source proche de l’enquête.

Ces habitants ont été, réentendus par les enquêteurs dans le cadre d’une information judiciaire « contre X » pour « enlèvement et séquestration non suivi d’une libération volontaire de plus de sept jours », a indiqué cette source proche du dossier, confirmant une information de RTL.

Des investigations « de longue haleine »

Une enquête discrète donc, voulue ainsi par le parquet de Strasbourg qui avait, par ailleurs, annoncé dès octobre s’attendre à des investigations « de longue haleine » dans cette disparition.

Pour rappel, Lina, adolescente scolarisée en CAP « aide à la personne » dans le Bas-Rhin, a disparu depuis le 23 septembre, en fin de matinée alors qu’elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle. Un trajet qu’elle avait l’habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami, Tao, à Strasbourg. Des témoins affirmaient l’avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner.