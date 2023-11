Il a été reconnu coupable de blanchiment aggravé et d’importation en contrebande de marchandise prohibée. Un homme d’affaires russe de 58 ans a été jugé lundi et mardi en son absence devant la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes. La justice reprochait à cet oligarque moscovite d’avoir blanchi plusieurs millions d’euros issus de fraude fiscale commise en Russie entre 2010 et 2013.

Il faisait pour cela transiter les fonds sur les comptes de sociétés écrans off-shore immatriculées dans les îles vierges britanniques et à Chypre avant de les verser sur le compte de deux sociétés dont il était le gérant : l’une qui administrait deux joailleries à Paris et Courchevel et l’autre qui était propriétaire du domaine de Beaumanoir et de son château dans la bourgade du Leslay (Côtes-d’Armor).

Une amende douanière de 1,4 million d’euros

L’homme d’affaires avait également importé « de façon occulte plusieurs centaines de bijoux au sein de ces deux bijouteries, sans respect des formalités légales et sans comptabilité fiable, entre 2010 et 2013 », précise Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.

A l’issue de l’audience, le château breton et les bijoux de l’oligarque russe ont été confisqués par la justice. Il a également été condamné à deux ans de prison avec sursis, à une amende douanière de 1,4 million d’euros et a interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Son avocat a fait appel de cette décision.