Des drones au-dessus de leur tête pendant le marché de Noël à Strasbourg, ils n’en veulent pas. Trois Strasbourgeois, dont deux avocats, ont contesté jeudi en référé devant le tribunal administratif l’arrêté préfectoral autorisant la surveillance du Marché de Noël de Strasbourg par des drones.

La mesure avait été présentée en conférence de presse par Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin : pour la première fois en 453 éditions, le Marché de Noël de Strasbourg, qui s’ouvre vendredi, va faire l’objet d’une surveillance par deux drones de la police nationale, dans le contexte du passage au niveau « urgence attentat » du plan Vigipirate.

Trop inclusif ?

Pour les avocates des trois Strasbourgeois, cette surveillance par drones se fait « au préjudice des libertés fondamentales », pour « un gain en matière de sécurité qui n’est pas évident ». Les conseils ont contesté la « nécessité » et la « proportionnalité » de la mesure, critères indispensables établis par la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel.

Elles ont souligné que les drones ne servaient pas uniquement à surveiller de potentiels mouvements de foule, mais à « surveiller des comportements à l’échelle individuelle, permettant d’observer des personnes se rendant dans un cabinet d’avocat, de médecin ou un lieu d’accueil LGBT, permettant par exemple de déduire l’orientation sexuelle d’une personne ».

Un périmètre démesuré

Elles ont rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « la menace terroriste est permanente en France depuis 1994 », et estimé qu’un autre arrêté préfectoral, interdisant le port du masque sur le marché de Noël, était « en lien avec les drones et la nécessité de reconnaître les visages ». Elles ont contesté le « périmètre démesuré » autorisant un survol des drones, plus large que le périmètre du marché, et le « nombre de personnes visées hallucinant », alors que près de trois millions de visiteurs sont attendus.

En défense, les représentants de la préfecture ont souligné que les drones volaient à 120 mètres d’altitude minimum, mais sans nier qu’ils permettaient une identification individuelle. Ils ont défendu une « mesure de protection et non une mesure de contrôle », rappelant que l’arrêté autorise le survol des drones aux horaires stricts du Marché de Noël, et indiqué que ces appareils « portent assistance aux agents » sur le terrain et permettent des « interventions plus rapides ». La décision du tribunal administratif sera rendue d’ici vendredi à 14 heures, moment du lancement officiel de l’Opération Strasbourg capitale de Noël 2023.