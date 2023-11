L’audience s’est tenue le 14 septembre dernier au tribunal correction d’Avignon. Le graffeur Lekto a comparu pour « injure, provocation à la haine et discrimination raciale » pour la réalisation d’une fresque caricaturant un Jacques Attali en marionnettiste manipulant un Emmanuel Macron-Pinocchio. Une œuvre semblant reprendre les codes esthétiques des affiches antisémites des années 1930. Le procureur avait requis 6.000 euros d’amende, dont 2.000 avec sursis. Avant le délibéré attendu ce jeudi, 20 Minutes vous rappelle les faits.

Une fresque à réactions

Peinte à la fin du mois de juin 2022 sur un grand mur bien visible d’Avignon (Vaucluse) qui s’apprête alors à recevoir les nombreux artistes et spectateurs de son festival de théâtre, l’œuvre, baptisée « La bête 2, l’évènement », a suscité de nombreuses réactions et un certain emballement sur les réseaux sociaux.

Immédiatement, les organisations de la Ligue de défense juive et l’Union des étudiants juifs de France, ont dénoncé le caractère antisémite de cette réalisation. La préfecture a demandé dans la foulée l’effacement de cette fresque, ce à quoi a accédé, après un temps d’hésitation au nom de la liberté d’expression, l’agglomération du Grand Avignon, propriétaire du mur.

Quoique effacée le 24 juin, une poignée de jours après son apparition, l’économiste et conseiller des présidents Jacques Attali, par ailleurs de confession juive, a porté plainte contre Lekto.

Que s’est-il dit à l’audience ?

A la barre, le graffeur de 31 ans s’est défendu de tout antisémitisme. « Je fais simplement des calembours visuels. C’est vous qui essentialisez Jacques Attali à sa religion », avait-il déclaré selon des propos rapportés par France Bleu. Les huit avocats des parties civiles, qui avaient convoqué deux historiens, sont venus détailler les codes des affiches antisémites de l’entre-deux-guerres repris dans cette fresque, soulignant que Lekto ne pouvait les ignorer.

Quelles sont ses œuvres ?

Son compte Instagram, crée en 2020 relaye ses différentes caricatures qu’il a pu réaliser. Celle qui lui a valu le tribunal représente donc Macron et Attali, mais d’autres sont consacrées à Marlène Schiappa, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau. Certaines encore s’attaquent à des personnalités médiatiques telles qu’Hanouna, Edwy Plenel. Enfin d’autres sujets aussi variés que la cuisinière Maïté, Maradona, ou encore Coluche et même Guy Roux sont passés sous les courbes de sa bombe de peinture.

En février 2023, une autre de ses fresques grimant un Emmanuel Macron affublé d’un 49.3 en guise de moustache hitlérienne, a de nouveau fait parler de lui.