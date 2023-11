Voilà quelque temps que rien ne remontait sur l’enquête pour retrouver Lina, 15 ans, disparue il y a tout juste deux mois dans la vallée de la Bruche, à Plaine. Selon une information du quotidien Le Parisien, une perquisition a eu lieu ce mercredi au domicile d’un habitant de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin).

Il s’agit, selon une source proche du dossier et confirmée par France Bleu, de vérifications pour le moment qui marquent le retour des opérations sur le terrain. « Les vérifications se poursuivent », précise cette source au Parisien, qui évoque une levée de doutes nécessitant des « actes de police technique et scientifique type prélèvements ».

Le mystère reste entier

Pour rappel, l’adolescente se rendait le 23 septembre dernier à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à une dizaine de kilomètres de son domicile, en marchant sur la RD350 sur la commune de La Plaine afin de rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Elle n’est jamais montée dans le train et n’a donné aucun signe de vie depuis.

Depuis, deux juges d’instruction du tribunal de Strasbourg ont été saisis de l’enquête après que le parquet de Saverne a été dessaisi. Ces derniers avaient annoncé une enquête « de longue haleine » et n’ont pas souhaité communiquer depuis. Une enquête, nécessitant de nombreuses vérifications et investigations techniques. Pour l’heure, le mystère reste entier et toutes les hypothèses restent ouvertes même si la piste criminelle semble privilégiée.