L’affaire avait fait grand bruit, au point de dépasser les frontières de la paisible station balnéaire de La Seyne-sur-Mer, dans le Var, pour s’inviter dans les tweets des chefs de partis à Paris. Ce vendredi, quatre hommes comparaissent devant le tribunal de Toulon pour l’agression d’un élu écologiste en marge d’un événement organisé par des militants locaux du parti d’extrême droite Reconquête ! 20 Minutes fait le point sur cette affaire devenue rapidement médiatique et politique.

Quels sont les faits ?

Le 11 juin 2023, des militants varois de Reconquête ! organisent un « banquet patriotique » dans une salle louée au camping de l’Hacienda, à la Seyne-sur-Mer, dans le Var. Devant, des militants EELV et de la CGT protestent contre la tenue d’un tel événement, et parmi eux, un élu écologiste de la Seyne-sur-Mer, Hakim Bouaksa. S’ensuit une altercation qui va conduire Hakim Bouaksa à déposer plainte, présentant une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours, soit « des blessures graves » selon les termes du procureur de la République de Toulon Samuel Finielz.

A l’issue, le parquet ouvre « une enquête de flagrance pour violences aggravées », confiée au commissariat de la Seyne-sur-Mer. Dans un communiqué, Europe Ecologie Les Verts (EELV) explique qu’Hakim Bouaksa était venu manifester « pacifiquement » contre la tenue d’un rassemblement de militants varois du parti d’extrême-droite, dans un camping, et qu’il a été « violemment agressé », souffrant entre autres d’une fracture du bras, d’un traumatisme crânien et d’une entorse aux cervicales. Marine Tondelier, la cheffe du parti écologiste, affirme sur Twitter qu’il a été « frappé par le service d’ordre de Reconquête » et demande « des excuses » au parti d’Éric Zemmour.

Quand on vous disait qu'eux, c'est pas sur des casseroles qu'ils tapent…@EELV apporte son plein et entier soutien à notre élu de La Seyne Hakim Bouaksa, frappé ce week end par le service d'ordre de @Reconquete_off.@ZemmourEric c'est inadmissible. Des excuses sont de rigueur. pic.twitter.com/Ql1JFKbEjY — Marine Tondelier (@marinetondelier) June 12, 2023



Qui sont les prévenus ?

Quatre personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Toulon ce mardi. On y trouve le propriétaire du camping, son fils, son neveu et l’épicier de la structure pour violences volontaires aggravées car commises en réunion. D’après leur avocat, le fils et le neveu ne sont « ni des militants, ni des sympathisants » de Reconquête ! « Il n’y a aucun caractère politique dans cette problématique, clame Me Frédéric Frenzel. Ça aurait été EELV ou que sais-je, ça aurait été pareil. » La version donnée par la défense diffère de celle faite par Hakim Bouaksa. « Mon client, qui est le plus jeune des fils de la famille, a une petite société de location de vélos électriques et de trottinettes à l’entrée du camping, qui jouxte un parc d’attractions dans la nature pour les enfants, rapporte Me Frédéric Frenzel. Son cousin était venu lui rendre visite au camping. Et les vidéos parlent d’elles-mêmes. Il y a eu réelle incitation à la violence de la part de Monsieur Bouaksa et ses acolytes. Monsieur Bouaksa est venu à l’affrontement en se rapprochant physiquement du père de mes clients qui se sont interposés, et il y a eu un échange de coups de poing. » Une altercation qui intervient à l’issue, selon l’avocat, « de 45 minutes où mes clients ont été excédés par des manifestants qui les traitent de fascistes, de lepénistes et de nazis. »

« Pour ma part, je plaiderai la relaxe, indique l’avocat de l’épicier, Me Julien Besset. Mon client était bien présent au moment de ce regroupement mais n’a en aucun cas porté des coups. Il a juste cherché à éloigner des protagonistes ». L’avocat souligne par ailleurs que cet épicier, jamais condamné « n’a aucun lien avec le parti politique Reconquête ! ». L’avocate du propriétaire du camping n’a pas souhaité s’exprimer avant l’audience. Ces prévenus encourent jusqu’à cinq ans de prison.

Que dit la victime ?

A l’aube de cette audience, l’avocat de Hakim Bouaksa affirme que son client est habité par une « détermination » face à « de telles violences qui sont intolérables à l’égard de personnes qui manifestaient pacifiquement ». Me Tewfik Bouzenoune mentionne notamment « de nombreuses abrasions, des coups de pied reçus à la tête et sur le corps, un bras immobilisé pendant plusieurs semaines, des problèmes cervicaux. » « Il est d’ailleurs possible que je sollicite un renvoi à des fins d’expertises », confie l’avocat.

Selon lui, l’attitude des quatre prévenus tranche avec celle du conseiller municipal. « Mon client n’a commis aucune violence, insiste Me Tewfik Bouzenoune. Il était un opposant qui s’oppose. Il était dans son rôle. Et il ne comprend pas comment il a pu se retrouver avec de telles séquelles, victime d’une violence gratuite. » Et de souligner : « Mon client a été victime d’une violence virulente alors qu’il était à terre, roulé en boule. Pourquoi lui ? Les débats permettront de le déterminer. C’est cette réponse qu’on attend. C’est sur lui qu’on s’acharne. Pourquoi ? Il y avait de très nombreuses personnes à ce rassemblement. Il n’était pas le plus virulent. C’est comme s’il avait pris pour les autres. »

D’autre part, son client aurait associé les prévenus à des proches du parti Reconquête ! par « réflexe ». « Quand vous êtes agressés en lien avec un événement, vous pensez d’abord que ceux qui vous frappent sont ceux qui assurent la sécurité de l’événement », avance l’avocat. Et de lancer : « Il est intolérable qu’un élu puisse faire l’objet de violences et il y a une vraie réflexion à mener sur la protection de l’élu. »