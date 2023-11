« On dit que dans chacun de nous sommeille un assassin, je pense que c’est vrai ». Ce SMS prémonitoire a été écrit par Marie-José Montesinos en juin 2017 à son amant Jean-Paul Vidal, quelques semaines après qu’ils ont repris leur liaison. Cinq mois plus tard l’infirmière et le mécanicien-cascadeur tendaient un guet-apens mortel à Christophe Orsaz, l’ex-compagnon de Marie-José Montesinos, et à la fille de ce dernier, Célia, abattue froidement pour avoir été témoin de la mort de son père.

De son propre aveu Vidal n’avait jamais parlé à Christophe Orsaz. Et pourtant, la victime était devenue en quelques mois son pire cauchemar. « Je me demandais comment un tel homme, avec autant de capacité à faire du mal, pouvait exister », a même confié l’accusé mercredi devant la cour d’assises de l’Ariège, pour expliquer son état d’esprit à l’approche du double assassinat. Alors, comment en est-il venu à nourrir une telle animosité envers un inconnu ? La réponse est assise à côté de lui dans le box sous les traits d’une sexagénaire élégante et calme, aux cheveux désormais gris et aux lunettes cerclées de noir.

Un bras armé disert

Sans jamais regarder sa coaccusée, Jean-Paul Vidal, qui estime « devoir la vérité » aux proches de Christophe et Célia, a déroulé le processus qui l’a transformé en assassin. Dès leurs retrouvailles au printemps 2017, l’infirmière, dont on comprend qu’il était fou amoureux, lui parle de Christophe Orsaz. Elle lui explique qu’il la harcèle et la menace depuis leur rupture à l’automne 2016. A l’appui de ses angoisses, elle fournit des lettres de menace. Et Vidal ne tarde pas lui aussi à en recevoir à son tour. Les premières installent « une rivalité entre deux hommes qui veulent la même femme », elles le rabaissent aussi. Les dernières mentionnent ses enfants, leurs dates de naissance, l’adresse de leurs écoles. Vidal se sentait déjà « harcelé, pris au piège, surveillé, épié ». Les allusions aux enfants ont été « la goutte d’eau », qui l’a fait « adhérer » au projet criminel de sa maîtresse. Sauf que tout était faux. Montesinos a reconnu avoir écrit les fameuses lettres qui ont fait progressivement monter Vidal « en pression ».

Le mécanicien assume presque tout, il est disert, pleure même à l’évocation de ses aveux. Il a davantage de mal quand même à expliquer comment il a pu repérer à deux reprises avec sa complice le hameau isolé du drame, aller jusqu’à mesurer la fosse septique où le corps de Christophe a été retrouvé, et presque répété la scène… tout en espérant « au fond de [lui] , qu’on n’en arriverait pas jusque-là ».

« La manipulation, c’est un fonctionnement, pas une maladie mentale »

Mais si les parties civiles comptaient sur ce quatrième jour de procès, et sur l’interrogatoire des accusés, pour connaître le mobile, le vrai, du destin tragique des « disparus de Mirepoix », Montesinos ne les a pas exaucés. A la limite du sabordage, elle s’est montrée déroutante, donnant des réponses alambiquées à des interrogations simples, répondant par « non » puis par « oui » à la même question formulée autrement, ou multipliant les digressions sur l’accessoire. Elle a évoqué toutefois le « séisme » qui aurait été le déclencheur : la découverte, des mois après la séparation, d’une clé USB avec une vidéo sexuelle laissant penser que Christophe Orsaz n’était pas hétérosexuel. Elle s’est sentie trahie, a posteriori. « J’ai envie de lui nuire, j’ai envie qu’il souffre comme il m’a fait souffrir », admet-elle.

« Avec le recul », l’accusée trouve son comportement « hallucinant ». Peut-être faut-il y voir l’effet des « failles ou fragilités narcissiques », détectées par deux experts psychiatres différents qui s’accordent aussi pour dire que l’infirmière ne présente « pas de trouble mental avéré » qui aurait pu altérer son discernement. « La manipulation, c’est un fonctionnement, pas une maladie mentale », a même explicité le dr Geneviève Peresson. Elle s’est montrée plus compréhensive avec Vidal décrit comme « paisible », « influençable » et « suiveur dans toute sa vie » .

Les deux accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité, la question pour les jurés étant de déterminer s’ils ont la même responsabilité dans la « tragédie ». Le verdict est attendu vendredi soir.