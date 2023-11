En 2020, une jeune femme est recrutée en tant qu’administratrice des ventes chez Veynat, une entreprise de transport de liquides et produits agroalimentaires dont le siège est situé à Tresses, en Gironde. Selon son avocate Marion Stéphan, elle va y découvrir une ambiance délétère à la Mad Men où les remarques sexistes et comportements inappropriés de la part des employés masculins font partie du quotidien des salariées.

Elle est aujourd’hui sur le banc des parties civiles, dans le procès de quatre prévenus, des cadres de Veynat, qui s’ouvre ce jeudi devant le tribunal correctionnel, pour harcèlements sexuels, agressions sexuelles et blessures volontaires. « On parle d’un petit nombre d’hommes à des postes de direction, un vrai boys band, même si ce ne sont pas forcément les supérieurs hiérarchiques des victimes », précise l’avocate.

Harcelée puis « mise au ban » ?

Destinataire de mails à caractère sexiste et sexuel, elle doit aussi subir des « bruits d’animaux » vociférés sur son passage dans les couloirs, détaille son conseil. Les femmes de l’entreprise parlent beaucoup entre elles de gestes déplacés, de regards lubriques ou de remarques obscènes mais sa cliente est la première à dénoncer les faits de façon écrite et explicite, auprès du directeur des ressources humaines. « Nous souhaitons préciser que de nombreux témoignages au dossier contredisent le climat décrit au sein de l’entreprise par la plaignante que vous citez, souligne la société Veynat auprès de 20 Minutes, par la voix de son cabinet de conseil. Le traitement médiatique du dossier jusqu’ici ne reflète pas les témoignages de femmes (plus de quinze) qui disent bien vivre chez Veynat. »

Après le signalement aux ressources humaines de la jeune femme, le 17 mai 2021, la société Veynat assure qu'« une sanction est prise le 11 juin ». Elle ajoute que « la réaction de l’entreprise a été immédiate et ferme » pour les faits dont elle a eu connaissance, mentionnant notamment les agissements déplacés d’un salarié signalé le 30 avril 2021 par une prestataire de l’entreprise, qui ont été sanctionnés le 4 mai. D’après la salariée, aujourd’hui partie civile, on lui a demandé d’aller confronter son harceleur et de s’isoler. « Une enquête interne aurait dû être ouverte », lâche son avocate.

Dans les bureaux de l’entreprise, son signalement est rapidement ébruité et elle se retrouve « traitée de salope » et « mise au ban ». Après que son médecin l’a placée en arrêt de travail, elle finit par être hospitalisée, dans un état dépressif. « L’expert psychiatrique qui l’examine alors, requiert un mois d’ITT [incapacité totale de travail] », pointe maître Marion Stéphan. La poursuite pour « blessures volontaires » correspond à la vision du parquet quant à un manque de protection de la salariée après son témoignage. Elle porte plainte en mars 2022 et espère obtenir des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel. Un volet de l’affaire se jouera aussi devant les Prud’hommes.

« Aucune tolérance au sexisme chez Veynat »

Le dirigeant et la société Veynat sont poursuivis pour « manquement à une obligation de sécurité et de prudence », en clair pour ne pas avoir mis en place les conditions d’une prévention des faits. « S’agissant de la prévention, nous contestons avec la plus grande fermeté avoir manqué à quelque obligation que ce soit sur ces sujets, commente Veynat. Nous avons toujours respecté la loi, et nous sommes mêmes allés plus loin, en mettant en place des plans égalité femmes-hommes alors que rien ne nous y obligeait. »

A écouter l’avocate de la partie civile, les postes de management et de direction sont principalement masculins et ceux du secrétariat et de l’assistance à majorité féminine. « Nous sommes passés de 21 % de femmes en 2014 à 57,5 % à ce jour, pour les postes hors transports, se défend Veynat. Nous avons aujourd’hui sept femmes parmi les 17 encadrants de l’entreprise. » Mais sur ces sept postes, « il n’y a pas de délégation de signature ni de délégation de pouvoir, rétorque maître Marion Stéphan. Certes ce sont des postes importants mais qui ne sont pas valorisés au sein de la société telle qu’elle est organisée. »

Si plusieurs témoignages ont été récoltés lors de cette enquête préliminaire, peu de femmes ont porté plainte « Certaines d’entre elles n’ont pas voulu se constituer parties civiles, même si à la lecture des procès-verbaux on ne peut que penser qu’elles sont victimes des mêmes faits », estime maître Marion Stéphan. Pour l’une des salariées, le parquet s’est autosaisi de faits de harcèlement, que le prévenu qualifie, lui, de « drague lourde » pour une autre, qui s’est retrouvée coincée contre une porte, il s’est également autosaisi, cette fois pour des faits d’agression sexuelle.

L’audience devra déterminer si l’enquête met à jour des cas isolés ou des dysfonctionnements structurels dans les relations professionnelles de cette entreprise. Il n’existe « aucune tolérance au sexisme chez Veynat », anticipe la société.