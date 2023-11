« Tes seins sont la forme parfaite pour mes mains ». Ou encore. « Envoie une photo de toi en train de jouir avec ton copain ». Ces messages ont été envoyés par Franck D. quand il était gendarme à Plourin-les-Morlaix, dans le Finistère. La destinataire ? Une jeune collègue alors âgée de 19 ans dont il était le tuteur. Aujourd’hui âgé de 53 ans et devenu chauffeur routier, l’ancien militaire était jugé par le tribunal correctionnel de Brest lundi 20 novembre. La justice lui reproche une série d’actes et de propos tenus entre 2017 et 2022 qui lui ont valu d’être poursuivi pour harcèlement sexuel.

L’ancien adjudant aurait également menacé de mort le conjoint de la victime. Lors d’une irruption à son domicile, le prévenu, en proie à des problèmes d’alcool depuis la mort de son fils s’était emporté contre le jeune homme. « J’espère que tu la baises bien. Si tu lui fais du mal, je te tue », avait-il déclaré. La jeune gendarme, aujourd’hui âgée de 26 ans, a dit s’être sentie « un peu seule » au moment de porter plainte. « Tous les jours, on défend des victimes en tant que gendarmes mais, dans l’institution même de la gendarmerie, il y a un gros problème », a-t-elle témoigné, disant avoir subi « différentes moqueries ».

A la barre l’ancien gendarme a plaidé l’humour « gras », les « blagues à la Bigard ». « La réputation des gendarmes, c’est un peu ça quand même. Ils sont un peu bourrins… », a défendu son avocat Me Alexandre Quemener. Avant d’ajouter à son client : « Vous êtes un lourd, vous êtes un beauf mais vous n’êtes pas un harceleur sexuel ».

« Ce n’est pas de l’humour gras, c’est humiliant »

Pas vraiment du goût du président, qui a tenu à recadrer le prévenu. « Quand vous dites : tu es juste bonne à écarter les cuisses. Ce n’est pas de l’humour gras, monsieur, c’est humiliant, c’est insupportable. » Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre.