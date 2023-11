Il était arrivé en France quelques mois plus tôt, pour fuir la guerre. Un soir de l’été 2022, Yan, un enfant Ukrainien de 5 ans réfugié à Nice avec sa mère et son frère, avait été mortellement fauché par le conducteur d’une trottinette lancée à vive allure sur la piste cyclable de la promenade des Anglais. Cet homme, un ressortissant chinois de 46 ans, a été condamné ce lundi à trois ans de prison, dont deux avec sursis.

Le tribunal correctionnel de Nice a décidé que l’année d’emprisonnement ferme serait à effectuer à domicile, sous bracelet électronique. Le représentant du parquet avait de son côté réclamé une peine de cinq ans de prison, dont trois fermes.

Il roulait à 53 km/h

Le soir du 29 juin 2022, alors qu’il revenait de la plage en famille, le garçonnet était percuté de plein fouet à hauteur d’un passage piéton. Inconscient, le petit garçon avait repris ses esprits quelques instants avant de tomber dans le coma et de finalement décédé deux heures plus tard. La médecine légale avait relevé plusieurs fractures, de multiples traumatismes et une rupture du foie.

« J’ai vu une femme. Je n’ai pas vu l’enfant », a expliqué le prévenu, reconnaissant qu’il roulait « trop vite ». Beaucoup trop vite. Des expertises avaient permis d’évaluer sa vitesse au moment de l’impact à 53 km/h, alors que les trottinettes électriques doivent être bridées à 25 km/h et que la vitesse est limitée à 20 km/h sur cette portion de la piste cyclable. A l’audience, il a expliqué avoir acheté sa trottinette d’occasion auprès d’un particulier, et qu’il n’avait pas l’impression d’aller plus vite que les autres.

« J’étais venue en France pour protéger mon fils »

« C’est la plus grande tragédie qui pouvait arriver à nos deux familles. Je suis responsable de cet accident, c’est ma faute », a-t-il aussi reconnu, s’incliner à plusieurs reprises devant les parents de la très jeune victime. « J’étais venue en France pour protéger mon fils », a rappelé sa mère.

A la demande du parquet, le tribunal a ordonné la publication de la décision sur les lieux de l’accident, aux frais du prévenu. Après le drame, la mairie de Nice avait procédé à de nouveaux aménagements sur la promenade des Anglais, et notamment en installant plusieurs feux tricolores pour alterner la circulation des deux-roues et des piétons.