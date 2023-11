Quatre hommes ancrés dans l’idéologie d’ultradroite étaient présentés vendredi à un juge antiterroriste à Paris en vue d’une possible mise en examen, a appris l’AFP de sources proches du dossier.

Dix personnes, âgés de 20 à 60 ans environ, avaient été interpellées en début de semaine, notamment en Bretagne et dans le sud de la France, dans cette enquête ouverte par le parquet national antiterroriste (Pnat) et confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon une source proche du dossier. Six ont été relâchés sans poursuite à ce stade, selon une autre source proche de l’enquête.

