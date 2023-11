Le sénateur Les Indépendants (centre-droit) de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, a été placé en garde à vue. Il est accusé d’avoir drogué une députée en vue d’une agression sexuelle. Mais quels sont les faits ? Que dit son avocat ? Quelles sont les réactions politiques ? Qu’est-ce que l’affaire du pénis de Twitter ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Que s’est-il passé ?

Joël Guerriau a été placé en garde à vue pour « administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle », des faits qui auraient eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Un délit passible d’une peine maximale de cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.

La victime se serait sentie mal après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile parisien du sénateur âgé de 66 ans, avec qui elle n’entretient pas de relation intime, avait confirmé jeudi le ministère public. Des prélèvements dans son organisme ont révélé la présence d’ecstasy, selon le parquet de Paris, et la femme a déposé plainte par la suite.

« A priori les premiers éléments dont je dispose tendraient à établir qu’il s’agirait d’ecstasy », a déclaré vendredi en début de matinée sur RTL la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau. Joël Guerriau était alors toujours en garde à vue. « Sa garde à vue trouvera son terme aujourd’hui », a ajouté la magistrate. L’enquête ouverte en flagrance permet de ne pas avoir besoin de demander au Bureau la levée de l’immunité parlementaire du sénateur. D’après nos confrères du Parisien, les enquêteurs ont découvert un sachet d’ecstasy au domicile de l’élu lors d’une perquisition.

Que répond son avocat ?

« Nous sommes fort loin de l’interprétation scabreuse que l’on peut déduire à la lecture des premiers articles de presse », avait estimé dès jeudi soir Me Rémi-Pierre Drai, son avocat. « Sur le fond, je ne donnerai aucune information non seulement parce que je suis tenu au secret de l’enquête, mais surtout par respect pour mon client et pour la plaignante dont je m’étonne que le nom ne soit pas livré contrairement à celui de mon client », avait-il ajouté.

Quelles sont les réactions politiques ?

Sollicités par l’AFP, ni la présidence du Sénat, ni le groupe parlementaire Les Indépendants, où siège Joël Guerriau, n’ont souhaité réagir à ces informations dans l’immédiat. Mais il « ne peut pas rester au sein du parti » Horizons « s’il y a le moindre doute », a affirmé vendredi le ministre Christophe Béchu, secrétaire général du parti d’Edouard Philippe.

Qui est Joël Guerriau ?

« Demain [samedi] matin à 9 heures, nous aurons un bureau politique. Nous aurons l’occasion d’évoquer cette situation », a expliqué le ministre de la Transition écologique sur France Inter. « Il ne peut évidemment pas rester au sein du parti s’il y a le moindre doute sur la véracité de tout ça », a-t-il ajouté. « Si le moindre de ces éléments est vrai, il devra évidemment en tirer les conséquences. La justice devra être la plus claire possible », a-t-il aussi analysé.

Cadre bancaire de profession, élu à la Haute Assemblée depuis 2011, Joël Guerriau est âgé de 66 ans. Il est secrétaire du Sénat et vice-président de la commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.

Cet ancien maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire entre 1995 et 2017 a été réélu sénateur de Loire-Atlantique fin septembre sous l’étiquette Horizons. Il avait notamment reçu l’ancien Premier ministre et président d’Horizons Edouard Philippe dans son département durant sa campagne des sénatoriales.

Qu’est-ce que l’affaire du pénis de Twitter ?

En décembre 2016, Joël Guerriau avait déjà fait les gros titres. A l’époque, le sénateur UDI avait envoyé un tweet qui disait : « Une question cruciale posée par Bruno Retailleau, comment mettre en œuvre une gouvernance sereine après Daesch ? » Mais, accolée à cette interrogation sérieuse, se trouvait une photographie de pénis, en très gros plan. Le post, resté quelques minutes en ligne, a provoqué l’hilarité de Twitter et de nombreux internautes ont fait des captures écran.

Immédiatement, Joël Guerriau a dénoncé un piratage et annoncé qu’il porterait plainte contre X. Le cabinet de l’élu a ensuite légèrement changé de version, évoquant un « piratage Internet » ou « un acte de malveillance de la part d’un membre de son entourage ». L’élu a ensuite donné le dossier à deux avocats : Me Henri Carpentier et Me Jérôme Maudet. Mais cette histoire n’a jamais eu de suites dans les arcanes judiciaires et la plainte n’avait jamais été déposée, le sénateur considérant que « l’affaire avait été réglée en interne ».