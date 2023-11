Au lendemain de la remise en liberté de l’auteur du tir mortel sur Nahel, le 27 juin à Nanterre, les juges d’instruction ont détaillé leur raisonnement. Ils estiment qu’il existe encore « des divergences entre les différentes versions données » mais que « le risque de concertation apparaît désormais, dans cette configuration, moins prégnant » et « ne saurait justifier la poursuite de la détention provisoire à ce titre ».

Le policier Florian M., 38 ans, reste mis en examen pour meurtre et placé sous contrôle judiciaire pour son tir mortel après un contrôle routier. Il a notamment interdiction de se rendre à Nanterre et de porter une arme, a indiqué le parquet. Son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, avait déposé une troisième demande de remise en liberté jeudi 9 novembre.

La mère de Nahel dénonce « une véritable injustice »

« L’information judiciaire a progressé », les parties civiles et les deux policiers ayant été auditionnés, ont indiqué les magistrats. Ils soulignent également que « si le trouble à l’ordre public demeure », « il est moindre qu’à la date du placement en détention provisoire ».

« Cinq mois après la commission des faits, la détention provisoire n’apparaît plus à ce jour comme l’unique moyen d’assurer la protection du mis en examen », selon les juges. « Il était temps qu’il sorte », a salué Me Liénard, évoquant une « détention politique ». Son client est « soulagé » et a retrouvé sa famille, a-t-il indiqué, joint par l’AFP.

L’avocat de la famille de Nahel, Me Yassine Bouzrou, a indiqué « ne pas commenter les questions relatives à la détention provisoire dans cette affaire ». Mais la mère de Nahel a dénoncé « une véritable injustice » et appelé dans une vidéo à un « rassemblement » dimanche après-midi à Nanterre.

Les images du motard tirant fin juin à bout portant sur l’adolescent, largement diffusées sur les réseaux sociaux, avaient soulevé une vague de colère et de violences qui a embrasé pendant plusieurs nuits consécutives de nombreuses villes de région parisienne et dans le reste du pays, les plus graves depuis 2005.