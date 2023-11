Monique Olivier est désormais l’ultime détentrice des sombres secrets de « l’ogre ». Depuis la mort en 2021 du violeur et tueur en série Michel Fourniret, celle qui fut sa compagne pendant vingt-et-un ans est la dernière clé de compréhension de ce parcours criminel hors-norme. Et le dernier espoir, pour les familles des victimes, d’obtenir des réponses. C’est donc seule, ce mardi, que cette femme de 75 ans, silhouette voûtée et cheveux grisonnant, se présentera dans le box des accusés de la cour d’assises de Nanterre. Seule qu’elle répondra de trois crimes. La complicité dans l’enlèvement et la séquestration d’Estelle Mouzin en 2003 ainsi que dans les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990.

Pour autant, l’ombre de Michel Fourniret planera assurément sur ces trois semaines d’audience tant le couple fonctionnait comme un tandem, uni dans une œuvre destructrice. Certes, c’est lui qui violait et tuait, mais elle n’était pas seulement témoin de ses crimes. Elle a reconnu, au cours de l’instruction, y avoir participé activement. Elle était présente dans la voiture lors des enlèvements de Marie-Angèle Domèce, 19 ans, en 1988, et de Joanna Parrish, 20 ans, en 1990. Pour la première, elle était enceinte de sept mois ; pour la seconde, elle était avec son fils. Sa présence avait un seul but : « rassurer » les victimes et les pousser à monter dans le véhicule, connaissant parfaitement le funeste destin qui les attendait. Si elle était restée en Belgique le jour de l’enlèvement d’Estelle Mouzin, 9 ans, en Seine-et-Marne, elle a fourni un alibi à son mari et a gardé la fillette lorsqu’elle était séquestrée.

« Il n’y a pas vraiment d’enjeu autour de ce procès »

Avant de rencontrer Monique Olivier, Michel Fourniret n’avait jamais tué. Et tous les experts psychiatres en conviennent : si elle n’avait pas rencontré l’ogre, elle ne serait pas devenue la criminelle qu’elle est. « Il n’y a pas vraiment d’enjeu autour de ce procès, ni en termes de peine ni en matière de culpabilité, puisque ma cliente a reconnu les faits, estime son avocat, Me Richard Delgènes. La seule chose qu’elle redoute, c’est l’amalgame avec Michel Fourniret. Certains veulent la faire passer pour plus perverse que lui, mais c’est lui qui était obsédé par les vierges, lui qui a tué, qui a violé. Et c’est elle qui est passée aux aveux. »

Leur rencontre remonte au printemps 1987. En feuilletant l’hebdomadaire chrétien Le Pèlerin, Monique Olivier tombe sur une petite annonce : « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Elle aussi se sent isolée. Elle a alors 38 ans, a quitté le domicile conjugal deux ans auparavant pour fuir son mari violent. En partant, elle a abandonné la garde de ses deux fils, alors âgés de 4 et 5 ans. Le « prisonnier » de l’annonce, c’est Michel Fourniret. Cet homme doublement divorcé, déjà père de quatre enfants, est écroué depuis 1984 pour des agressions sexuelles. Leur échange épistolaire va durer six mois. Une correspondance qui prend rapidement une tournure aussi passionnelle que macabre. Dans ces écrits, Michel Fourniret confie son obsession pour la virginité. Surtout, il s’engage à tuer l’ex-mari de Monique Olivier si elle l’aide à trouver de jeunes vierges.

En octobre, l’homme est libéré pour « conduite exemplaire ». Le couple s’installe alors dans l’Yonne, près d’Auxerre. Deux mois plus tard, ils commettent leur premier crime : celui d’Isabelle Laville, 17 ans. Seule au volant de sa voiture, Monique Olivier convainc l’adolescente de monter pour la rapprocher de chez elle. Quelques centaines de mètres plus loin, elle prend en stop un soi-disant automobiliste « en panne ». C’est Michel Fourniret. Il drogue sa victime, la viole puis l’étrangle. Son corps ne sera retrouvé qu’en 2006, au fond d’un puits.

Déjà condamnée à perpétuité

Pour ce premier meurtre et pour six autres, Michel Fourniret a été condamné, en 2008, à la perpétuité incompressible. Monique Olivier, elle, a été condamnée à la perpétuité pour complicité dans quatre des meurtres et le viol en réunion d’Isabelle Laville. Ils ont également été condamnés en 2012 pour le meurtre de Farida Hammiche, un crime crapuleux puisqu’il s’agissait de lui voler une importante somme d’argent.

Le pacte macabre des Fourniret a pris fin en 2003 lorsqu’ils ont été interpellés dans le sud de la Belgique. Le tueur en série venait d’enlever une adolescente de 13 ans, Marie-Ascension, mais celle-ci est parvenue à s’échapper de la camionnette. Un automobiliste a assisté à la scène et a eu le temps de noter le numéro de la plaque d’immatriculation. Commence alors un minutieux travail de reconstitution, car l’un comme l’autre se murent dans le silence pendant un an. Il faudra attendre le 121e interrogatoire de Monique Olivier pour que cette dernière décide d’entrouvrir la porte de leur passé criminel. On est en juin 2004, Michel Fourniret est sur le point d’être libéré faute d’éléments, lorsqu’elle accuse son mari de deux meurtres, celui de Céline Saison, 18 ans, et Mananya Thumpong, 13 ans, commis en 2000 et 2001. Elle finira par avouer neuf crimes. Mis au pied du mur, Michel Fourniret en reconnaît huit – ceux pour lesquels il sera condamné lors de son premier procès.

« Si ces personnes n’avaient pas croisé mon chemin… »

En février 2005, Monique Olivier se confie longuement sur deux autres meurtres avant de se rétracter. Elle soutiendra pendant des années que ces aveux lui ont été extorqués. Les lieux évoqués, le scénario, les dates… tout correspond pourtant au calvaire de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish. La première, qui était atteinte d’une légère déficience mentale, a disparu en juillet 1988 alors qu’elle se rendait à la gare d’Auxerre. Elle a vraisemblablement été repérée lorsqu’elle rendait visite à sa grand-mère, qui vivait dans le même village que le couple diabolique. Monique Olivier a reconnu avoir été dans la voiture avec Michel Fourniret lorsque la victime a été enlevée, victime d’une tentative de viol puis tuée. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Celui de Joanna Parrish, une Anglaise de 20 ans qui travaillait dans un lycée d’Auxerre, a été retrouvé le lendemain de sa mort, en mai 1990, dans l’Yonne. L’autopsie est formelle : elle a été droguée, violée puis étranglée. Un mode opératoire qui ressemble à d’autres crimes des Fourniret. La jeune femme avait posté, quelques semaines auparavant, une annonce pour donner des cours d’anglais. Selon les aveux de Monique Olivier, Michel Fourniret a prétexté vouloir en donner à leurs fils, Sélim. Le rendez-vous était pris dans le centre d’Auxerre. Pour l’attirer dans leur véhicule, le couple avait pris soin d’emmener leur enfant. Après avoir longtemps nié les faits, Michel Fourniret est finalement passé aux aveux en 2012 sur ces deux meurtres, sans jamais livrer de détails. « Si ces personnes n’avaient pas croisé mon chemin, elles seraient toujours vivantes », lâche-t-il laconiquement.

« Elle a l’air triste »

Dans tous les dossiers, Michel Fourniret n’a avoué que lorsqu’il était acculé. Ce fut également le cas pour l’affaire Estelle Mouzin. La fillette a disparu à Guermantes, en Seine-et-Marne, en janvier 2003, alors qu’elle rentrait de l’école. La piste Fourniret a rapidement été évoquée mais il avait un alibi : un coup de téléphone passé à son fils aîné depuis son domicile belge au moment de la disparition. L’appel n’avait pas abouti, mais était confirmé sur le relevé téléphonique. Pendant des années, le couple a nié toute implication. Jusqu’en février 2019. « Je voudrais aujourd’hui, compte tenu du temps qui passe et pour aider les familles (…) évoquer le dossier Mouzin », déclare Monique Olivier. Elle reconnaît d’abord avoir passé le coup de téléphone, à la demande de son mari. Puis avoir participé à des repérages, avant d’admettre qu’elle a été en contact avec la petite fille. « Elle a l’air triste, confie-t-elle à la juge d’instruction. Je lui ai dit qu’elle allait voir sa maman bientôt. » Son corps n’a jamais été retrouvé.

Quelle que soit l’issue du procès, les enquêteurs le savent, le chemin pour retracer le parcours du couple est encore long. Peu avant sa mort, Michel Fourniret a reconnu à demi-mot son implication dans la disparition de Lydie Logé, en 1993. L’ADN de cette jeune mère de famille avait été retrouvé dans la camionnette du tueur. Un premier pas pour tenter de percer la « période blanche du tueur » : jusque-là, aucun meurtre ne leur avait été attribué entre novembre 1990 et mai 2000.