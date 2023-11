Les deux procureurs ont fini leur réquisitoire. Ils ont demandé une peine d’un an de prison avec sursis à l’encontre d’Eric Dupond-Moretti, premier ministre de la Justice à être jugé dans l’exercice de ses fonctions, pour des soupçons de conflit d’intérêts.

Le garde des Sceaux est accusé d’avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats qu’il avait critiqués quand il était avocat. Présent à l’audience, il avait d’abord demandé à être excusé pour la matinée afin de pouvoir se rendre au Conseil des ministres. « On a fait en sorte que je puisse être présent », a-t-il expliqué mardi à la cour.

Un ministre de la Justice avocat

Au cours de ce procès, on l’a retrouvé avocat, ne laissant rien passer – « une demande, pas une commande », corrige-t-il mardi au sujet d’une instruction de son cabinet –, et faisant subir à tous les témoins à charge un fond sonore de grommellements et soupires exaspérés. « Pardon, je suis un peu bouillonnant », s’est-il excusé auprès de la cour.

Même traitement pour l’accusation et ses « questions orientées » : « la messe est dite », « tout est à charge », se plaint l’ex-avocat vedette aux 36 années de barreau. Au fil des audiences, il a multiplié les longs regards furibonds – et les jetés de calepin rageurs sur sa table –, tourné en direction du procureur général de la Cour de cassation Rémy Heitz.