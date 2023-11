Deux gendarmes, jugés le 17 octobre pour avoir laissé leur collègue « proche du coma éthylique » prendre le volant et provoquer un accident mortel, ont été condamnés ce mardi à neuf mois et dix-huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Grenoble, apprend-on de l’avocat des parties civiles. Les peines sont plus sévères que celles réclamées par le parquet, qui avait requis la relaxe pour l’un d’entre eux. Chacun encourait néanmoins cinq ans de prison ferme.

L’un, le passager, était poursuivi pour homicide involontaire. Finalement, le tribunal a requalifié les poursuites en « non-empêchement de délit ».

2,54 g d’alcool/litre de sang

Le 26 février 2019, son collègue Loïc D., qui n’était pas en état de service, avait passé une partie de l’après-midi à boire avec ses camarades. Son taux d’alcool était de 2,54 g/litre de sang au moment de l’accident. Vers 19 heures, « lancé comme un bolide à 120-150 km/h », il avait percuté la voiture d’un couple de retraités sur une route départementale de Bourgoin-Jallieu.

Ecrasés à l’intérieur de leur véhicule, les deux sexagénaires n’ont pas survécu au choc. Leurs enfants avaient alors porté plainte. Le conducteur a par ailleurs été condamné à dix-huit mois de prison ferme. Il a été également radié de la gendarmerie.