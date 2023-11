Un procès semble se dessiner en 2024 pour Pierre Palmade. La juge chargée d’instruire le dossier du grave accident causé par l’acteur en février dernier sur une route de Seine-et-Marne a terminé ses investigations, rapportent RTL et BFMTV. Désormais, c’est au procureur de Melun de formuler ses réquisitions, il dispose d’un délai de trois mois pour les transmettre.

Le parquet doit notamment décider s’il renvoie ou non l’acteur de 55 ans devant un tribunal et sous quel chef d’accusation. La question du statut du fœtus que portait la femme enceinte victime de l’accident va devoir être tranchée et déterminera si Pierre Palmade répondra de « blessures involontaires » ou d'« homicide involontaire ».

La question du fœtus en suspens

Initialement mis en examen pour « homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale », cette qualification est donc susceptible d’être ramenée aux seules blessures involontaires lors du renvoi en procès. Une expertise médicale a conclu que le bébé que portait la passagère enceinte – laquelle a subi une césarienne dans la foulée de l’accident – était mort avant sa naissance et ne pouvait donc être juridiquement considéré comme une personne humaine.

Fin octobre, l’humoriste s’est dit devant la juge d’instruction « horrifié » des conséquences pour les victimes de l’accident routier qu’il a causé en février sous l’emprise de stupéfiants, selon ses déclarations à la magistrate instructrice. Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l’accident a fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu’elle attendait.