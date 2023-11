La justice n’en a pas fini avec l’affaire Lucas, du nom de cet adolescent qui s’est suicidé en janvier dernier dans les Vosges après avoir été harcelé. Le parquet général de Nancy et la mère de la victime ont annoncé lundi se pourvoir en cassation après la relaxe des quatre collégiens accusés d’avoir harcelé l’adolescent. « Le parquet général a formé un pourvoi en cassation », a simplement annoncé une porte-parole du parquet général de la cour d’appel de Nancy.

La relaxe des quatre mineurs avait entraîné le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la famille de Lucas. Son avocate, Me Catherine Faivre, a indiqué avoir formé un pourvoi sur les dispositions civiles.

La cour d’appel de Nancy a relaxé le 6 novembre les quatre adolescents poursuivis pour des faits de « harcèlement ayant entraîné le suicide » de Lucas. En première instance, le tribunal avait reconnu les quatre mineurs coupables de harcèlement, mais sans retenir le lien de causalité entre ces faits et le suicide de Lucas.

La cour d’appel, dans sa décision, a relevé le caractère « odieux » de propos qui avaient été tenus par les prévenus, deux garçons et deux filles, « entre le 1er septembre 2022 et début octobre 2022 », mais elle souligne « l’absence d’effet démontré » de ces propos « sur la santé mentale de Lucas », et pointe l’absence de « lien de causalité » avec le suicide du collégien, survenu plusieurs semaines plus tard, le 7 janvier 2023.

« Le système judiciaire aujourd’hui ne répond pas à la réalité vécue… »

Cette décision avait constitué « un choc » pour la mère de Lucas, selon Me Faivre. « Le système judiciaire aujourd’hui ne répond pas à la réalité vécue par les victimes de harcèlement scolaire qu’il convient de protéger », avait-elle déploré.

Lucas, 13 ans, s’était suicidé le 7 janvier après avoir écrit un mot exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours. Ses proches avaient dénoncé des faits de harcèlement, révélant les moqueries et insultes à caractère homophobe dont l’adolescent s’était dit victime de la part d’élèves de son collège.

Ce drame avait soulevé une vague d’émotion et suscité plusieurs réactions politiques. « Quand un enfant met fin à ses jours, il n’y a pas de mots pour dire le chagrin, la douleur », avait déclaré au Sénat Pap Ndiaye, alors ministre de l’Education nationale, visiblement ému.

A Épinal début février, plusieurs centaines de personnes avaient participé à une marche blanche en mémoire du jeune garçon.