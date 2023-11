Nouvelle étape judiciaire pour Nordahl Lelandais. L’ancien militaire, condamné en février 2022 à la perpétuité pour l’enlèvement et meurtre de la petite Maëlys de Araujo, 8 ans, et pour des attouchements sur deux petites-cousines de 4 et 6 ans, est jugé lundi devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour l’agression sexuelle d’une autre petite-cousine, mineure au moment des faits. Il lui est aussi reproché d’avoir menacé et intimidé l’adolescente, alors âgée de 14 ans, afin qu’elle ne porte pas plainte. Poursuivi en état de récidive légale, le prévenu encourt vingt ans de prison.

Charlotte * a déposé plainte contre Nordahl Lelandais en avril 2019. Mais l’agression dont elle dit avoir été victime remonte à mars 2017. C’est une journée qu’elle ne pourra jamais oublier. Ce jeudi-là, toute la famille était réunie autour d’elle et de sa mère, dans les Ardennes, pour l’enterrement de son père, décédé quelques jours plus tôt.

Parmi les convives, ce grand-cousin lui propose, à un moment donné, de s’éloigner un peu de la maison pour aller fumer une cigarette. L’adolescente, bouleversée, accepte. « Il me prend dans ses bras, sauf qu’il descend ses mains. Je les sens descendre dans mon dos, ses mains se mettent sur mes fesses, avec insistance », a-t-elle raconté en juillet 2019 à BFM TV. Elle tente de le repousser tandis qu’il lui touche la poitrine. Avec son « regard noir », l’homme lui fait « peur ».

« Si tu dis quelque chose, je te tue »

Pour lui échapper, la jeune fille décide à retourner auprès de sa famille. En chemin, Nordahl Lelandais l’aurait menacée. « Si tu dis quelque chose, je te tue. » A l’époque, le prévenu n’a pas encore de sang sur les mains. Les faits se sont déroulés un mois seulement avant le meurtre du caporal Arthur Noyer, pour lequel l’ancien militaire a été condamné en mai 2021 à vingt ans de prison, et cinq mois avant l’enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys.

Durant plusieurs mois, elle garde pour elle ce qui s’est passé. Mais son grand-cousin ne s’arrête pas là. Il lui envoie des SMS, auxquels Charlotte répond. « J’avais peur qu’il revienne, qu’il revienne pour me tuer tout simplement si je ne répondais pas. »

Fin 2018, l’adolescente apprend que Nordahl Lelandais est mis en examen pour l’agression sexuelle de deux autres petites-cousines, âgées de 4 et 6 ans. Des attouchements qu’il a filmés avec son téléphone portable. Charlotte se décide à tout raconter à sa mère. « Je me suis dit qu’il était temps d’en parler. Qu’il fallait que j’en parle parce que je ne pouvais plus le garder pour moi, c’était trop dur », a-t-elle encore confié à BFM TV. En février 2020, Nordahl Lelandais est extrait de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et placé en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Reims.

Le prévenu nie les accusations

L’ancien maître-chien est mis en examen le 27 février 2020. Il comparaîtra pour « agression sexuelle imposée à une mineure de moins de 15 ans » et « menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter », a indiqué la procureure la République de Charleville-Mézières, Magali Josse, dans un communiqué.

Contacté par 20 Minutes, l’avocat de Nordahl Lelandais, Me Alain Jakubowicz, n’a pas souhaité s’exprimer avant le procès. Il précise simplement que son client dément les accusations portées contre lui par sa petite-cousine.

* Le prénom a été modifié