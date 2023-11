Plusieurs dizaines de tracts antisémites, racistes et homophobes ont été distribuées la semaine dernière dans le quartier de la Miotte, à Belfort. Certains ont été apportés par trois habitants au maire (LR), Damien Meslot, qui s’est dit « horrifié » par ces agissements. « J’ai l’impression de revenir quatre-vingts ans en arrière, cela me fait froid dans le dos. J’espère que le ou les auteurs seront sévèrement jugés. Je ne souhaite pas que de telles propagandes circulent à Belfort », a poursuivi l’élu. Des lettres où apparaissent des croix gammées et un aigle nazi stylisé, qui appelaient à « rétablir la domination de la race blanche ».

L’élu précise qu’il y aurait eu, la semaine dernière, plusieurs dizaines de ces tracts antisémites, homophobes et racistes distribués dans les boîtes aux lettres de sa commune. Une enquête a été ouverte, a indiqué mardi Jessica Vonderscher, procureure de la République à Belfort, confirmant alors une information de l’Est Républicain.

Sur le tract, un lien et un QR code renvoient vers le réseau social Gab, un réseau similaire à X (ex-Twitter) très prisé des franges ultra-conservatrices et des soutiens de Donald Trump aux Etats-Unis. Une dizaine d’indications détaillées expliquent la marche à suivre pour la distribution de ces tracts sans se faire remarquer. « Allez et faites des disciples », encourage ce document publié par le groupuscule d’extrême droite Démocratie Participative.

Pour le moment, il semble que la distribution ait été « très localisée », selon la procureure de la République. « L’enquête est classée prioritaire mais nous avons du mal à avoir des empreintes », explique-t-elle. La procureure recommande aux habitants de ne surtout pas toucher les tracts s’ils en reçoivent encore et d’appeler immédiatement les forces de l’ordre, qui viendront les récupérer.