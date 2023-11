Un vaste réseau d’immigration clandestine, un drame, et 19 prévenus jugés à Paris. Après le drame d’un camion charnier, dans lequel 39 migrants étaient morts en Angleterre en 2019, deux procureurs ont la tâche de juger quatre des prévenus pour homicides involontaires.

« Face à des prévenus qui ont privilégié la rentabilité en mettant en danger les victimes, qui ne voyaient en eux que des poulets à entasser, nous n’avons eu que très peu d’explications, du cynisme de la part de certains qui se présentent comme victime de ce système », a tranché le procureur Alexis Liberge dans son réquisitoire.

Des migrants retrouvés morts d’asphyxie et d’hyperthermie

Le matin du 22 octobre 2019, 31 hommes et 8 femmes, âgés de 15 à 44 ans, tous originaires du Vietnam, étaient montés dans une remorque, dans le nord de la France. Le conteneur était parti du port belge de Zeebrugge, en direction de l’Angleterre où a eu lieu la macabre découverte après une nuit de voyage, le 23 octobre 2019, dans la zone industrielle de Grays, à l’est de Londres.

Les migrants avaient été retrouvés morts d’asphyxie et d’hyperthermie, en raison de la chaleur et du manque d’oxygène dans l’espace confiné du conteneur. Contre les quatre hommes, les procureurs ont requis neuf à dix ans d’emprisonnement ferme, assortis d’amendes et d’interdiction définitives du territoire national.

« Ils sont indirectement responsables de la mort de 39 migrants en contribuant à la mise en place d’un système de transport outre-Manche inadapté au transport de personnes », a détaillé la procureure Sarah Kahla. « C’est l’argent qui motive par-dessus tout, moins l’aide communautaire », a souligné la procureure. Le procès doit s’achever vendredi.