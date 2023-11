Après treize ans de vie commune, Kaaris et Linda P. se sont séparés en août 2020. Depuis, rien ne va plus entre les ex-conjoints, parents d’une fille de 7 ans. Au point que la justice soit obligée de se mêler de leur rupture houleuse. Le rappeur de 42 ans – Gnakouri Okou de son vrai nom – est jugé ce vendredi matin par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes (Essonne) pour violences sur conjoint en récidive, avec une ITT supérieure à huit jours. Son ex-compagne, elle, comparaît pour violation de domicile et dégradations légères.

Le 7 juillet 2022, l’ex-compagne du rappeur originaire de Sevran (Seine-Saint-Denis) a déposé plainte et dénoncé aux policiers les violences qu’il lui aurait infligées le 19 janvier 2021. Ce jour-là, cette femme âgée de 40 ans se rend au nouveau domicile du père de sa fille à Linas, dans l’Essonne. Elle souhaite, a-t-elle dit aux policiers, demander au chanteur des explications quant à son « comportement fuyant », soudain et sans explication, qui aurait causé un « profond traumatisme » chez leur enfant. Mais la confrontation tourne au vinaigre. Selon elle, Kaaris serait sorti de la maison, l’aurait bousculée et forcée à se rendre dans son garage. Il lui aurait ensuite asséné plusieurs coups de pied et de poing tout en lui arrachant les ongles.

« Kaaris n’a jamais été violent envers une femme »

La plaignante a assuré dans sa plainte avoir eu besoin de « béquilles et d’une botte de maintien pendant deux semaines » après cette agression. Au moment des faits, Linda P. s’était contentée de déposer une main courante contre son ex. Elle n’avait pas voulu porter plainte, « par crainte pour sa sécurité ». La quadragénaire était certaine que la star du rap « tenterait de la faire taire pour que sa carrière ne soit pas entachée », a-t-elle expliqué aux enquêteurs. Le parquet d’Evry avait alors ouvert une enquête préliminaire.

De son côté, Kaaris, qui conteste ces accusations, a déposé plainte contre son ex-conjointe pour dénonciation calomnieuse. Il a expliqué aux policiers qu’elle s’était introduite chez lui sans en avoir été invitée, en escaladant un mur. Selon lui, la plaignante s’est blessée en tombant. Jalouse, elle aurait voulu rentrer dans la maison pour s’en prendre à la nouvelle compagne de l’artiste, qui était enceinte de quelques mois. Il lui aurait alors « proposé d’aller discuter dans le garage ». Linda P. aurait ensuite cassé le rétroviseur de la Fiat 500 appartenant à la nouvelle conjointe de Kaaris et aurait porté des coups à son ex-compagnon.

Linda P. et Kaaris ont tous deux été placés en garde à vue, en novembre 2022, au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, avant d’être relâchés sans contrôle judiciaire.

« Notre client est parfaitement serein et sera présent afin de rétablir la vérité », expliquent à 20 Minutes les avocats du rappeur, Mes Yassine Maharsi et Yassine Yakouti. Kaaris, poursuivent-ils, « n’a jamais été violent envers une femme et considère que la cause des violences faites aux femmes est bien trop importante pour être instrumentalisée de la sorte à des fins financières. Il s’agit d’une instrumentalisation de la justice. »

Plainte pour « abandon de famille »

Depuis, Linda P. a ouvert un nouveau front judiciaire en déposant plainte, le 13 juin dernier, auprès de la procureure de la République de Beauvais (Oise) pour « abandon de famille », comme l’a révélé Le Parisien. Elle estime que le rappeur ne verse pas l’intégralité de la pension alimentaire qu’il est censé lui payer pour subvenir au besoin de leur fille. Une décision d’une juge aux affaires familiales, datée du 8 novembre 2022, dont il n’a pas fait appel, l’oblige à lui verser 2.500 euros par mois. Dénonçant à nouveau « une instrumentalisation de la justice et des médias » par Linda P., les avocats de Kaaris avaient annoncé leur intention de déposer une nouvelle plainte pour dénonciation calomnieuse.

Contactée par 20 Minutes, l’avocate de Linda P., Me Sema Akman, n’a pas donné suite à nos sollicitations.