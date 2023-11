A la Cour de justice de la République,

Pendant près de quatre heures ce mardi, Eric Dupond-Moretti n’a eu de cesse de le répéter : depuis le 6 juillet 2020, jour où il a été nommé au ministère de la Justice et a rangé sa robe d’avocat, cette vie est « derrière » lui. A l’entendre, Acquittator – comme on le surnommait – n’est qu’un lointain souvenir. Trois ans et demi loin des prétoires ne lui ont pourtant pas fait perdre sa gouaille et son bagout. Sauf que cette fois, c’est lui-même qu’il doit défendre. Pour la première fois, un ministre en exercice est jugé devant la Cour de justice de la République. Il est soupçonné de s’être servi de ses fonctions pour régler ses comptes avec des magistrats – un ancien juge d’instruction et trois magistrats du parquet national financier (PNF) – avec lesquels il avait eu des différends lorsqu’il était avocat.

« Lorsque je rentre au ministère, je n’ai pas la bave aux lèvres et l’envie de me venger », balaie Eric Dupond-Moretti. D’autant qu’il l’assure, ces affaires, il s’en « fiche ». C’est même le « cadet de [ses] soucis » lorsqu’il prend ses fonctions place Vendôme il y a trois ans. Il a alors « mille choses à faire ». Prendre connaissance de tous les dossiers, composer son cabinet et même « se racheter des cravates ». Tout au long de la matinée, le prévenu insiste, presque à l’excès : s’il maîtrise les rouages de la justice, il est totalement ignorant du fonctionnement d’un ministère et de l’administration. « Je vous donne un exemple, confie-t-il à la barre. Un matin j’arrive et je dis "tiens, ce serait bien qu’on fasse ça". Et on me dit : "ce n’est pas constitutionnel". Je dis alors "bon ben on renonce", je n’impose pas les choses. »

« J’hérite de deux procédures que je n’ai pas demandées »

C’est là l’un de ses axes de défense : l’ex-avocat devenu ministre martèle n’avoir fait que suivre son administration. D’ailleurs, rappelle-t-il, les dossiers pour lesquels il est mis en cause ont été initiés par sa prédécesseure, Nicole Belloubet. « J’hérite de deux procédures que je n’ai pas demandées. » C’est pourtant son cabinet qui va diligenter ces enquêtes administratives. « Mon administration me pousse à aller vers des investigations », assure-t-il, évoquant notamment le cas du PNF. Pourtant, l’enquête diligentée par Nicole Belloubet a effectivement fait remonter des dysfonctionnements, mais aucune faute. Et pourquoi son ministère a-t-il révélé le nom des trois magistrats visés ? « Un secret de polichinelle », rétorque-t-il.

Ferme, le président Dominique Pauthe l’interroge sans relâche. N’a-t-il pas vu venir le conflit d’intérêts ? « Mais quel aurait été mon intérêt ? Il faudrait quand même qu’on m’explique », balaye Eric Dupond-Moretti. Et pourquoi son ancien cabinet a mis presque deux mois pour transmettre la liste de ses anciens clients ? Son ex-associé était sans doute débordé. Eric Dupond-Moretti jure que toute façon, pour lui, la « césure était claire ». Comment expliquer qu’il n’ait pas demandé d’emblée un « déport » afin que le Premier ministre soit en charge des dossiers pouvant poser problème ? Tout simplement parce qu’il en ignorait l’existence, jure-t-il. Le premier décret interviendra le 23 octobre, trois mois et demi après sa nomination.

« Une instrumentalisation contre moi »

S’il reste relativement calme toute la matinée, Eric Dupond-Moretti ne peut s’empêcher de multiplier les pics à l’encontre de François Molins – dire que les deux hommes ne s’apprécient pas est un euphémisme – ou des syndicats de magistrats, parlant « d’acharnement » à son encontre. « Cette procédure est une instrumentalisation contre moi ».

Dans le décor majestueux de la salle d’audience, la tension monte d’un cran lorsque le procureur général, Rémy Heitz, revient sur les alertes lancées par les syndicats de magistrats. Dès la mi-septembre 2020, plusieurs communiqués sont publiés. Tous restés sans réponse. « C’est lunaire, s’emporte le garde des Sceaux. Les syndicats m’ont demandé d’arrêter une enquête initiée par mon prédécesseur, mais c’est totalement illégal ! Ça s’appelle un abus de pouvoir ! »

Le procureur général revient encore et encore sur les points qui fâchent. Quid de ce décret de déport pris fin octobre ? « C’est bien qu’il y a conflit d’intérêts ? », interroge le magistrat. « C’est complètement faux », rétorque le garde des Sceaux, sans poursuivre. Le procès doit durer jusqu’à vendredi prochain.