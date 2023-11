C’est l’un des procès les plus attendus de l’année 2024. Annoncé initialement pour le printemps prochain, le procès de l’affaire des viols de Mazan pourrait finalement se tenir bien plus tard, selon des informations de La Provence et France Bleu Provence. Pour rappel, dans cette affaire hors norme, 49 hommes ont été mis en examen. La majorité est accusée de viols sur une femme à son domicile, dans le petit village de Mazan dans le Vaucluse. Les hommes abusaient d’elles alors qu’elle était inconsciente, droguée par son mari qui filmait la scène. Son époux est également inquiété dans ce dossier.

Le procès était d’abord envisagé, sans certitude toutefois, pour le printemps prochain. Mais le parquet d’Avignon aurait revu son calendrier pour plusieurs raisons. Dans ce dossier, plusieurs avocats de la défense ont déposé des recours en cassation, à l’image de Me Isabelle Crépin-Dehaene. « L’infraction principale retenue dit qu’il y a eu viol, un acte de pénétration sexuelle par contrainte de fait de la soumission chimique, explique l’avocate. Mais il a aussi été retenu comme circonstance aggravante l’administration d’une substance, alors que c’est soit l’un, soit l’autre. C’est pour ça que nous avons porté un pourvoi en cassation qui, fort logiquement, met des cailloux dans la machine. » Une différence de qualification qui a du sens pour l'avocate : si elle obtient gain de cause, son client encourt dix ans de prison, contre quinze aujourd'hui.

Une question prioritaire de constitutionnalité

D’autres contestent par ailleurs la forme que ce procès pourrait prendre. « Le code de procédure pénale prévoit une individualisation des peines, rappelle Me Guy Guenoun. Mon client n’accepte pas d’être jugé aux côtés d’une cinquantaine de personnes qu’il ne connaît pas car il n’y aura pas une individualisation des peines. Les juges auront face à eux une cinquantaine de dossiers qu’ils vont juger en même temps. » Des procédures devant la Cour de cassation qui peuvent prendre du temps, et ralentir la procédure.

« Il faut que tous les recours soient épuisés pour que les débats puissent se tenir sereinement, estime l’avocate du mari, Me Béatrice Zavarro. Si les débats doivent être différés pour cette raison, c’est une bonne chose. »

Un autre élément freine par ailleurs la procédure. « Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise au conseil constitutionnel et est à l’étude, ajoute Me Isabelle Crépin-Dehaene. Cette question est au sujet de la cour départementale criminelle qui est l’instance envisagée dans ce dossier, et non la cour d’assises. » Ces juridictions d’un nouveau genre, de par l’absence de jury populaire, font débat. Selon l’avocate, le délibéré de cette QPC est prévu le 15 novembre.