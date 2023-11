Il n’y aura pas de nouveau procès Faïd. Le braqueur multirécidiviste, condamné fin octobre à quatorze ans de réclusion pour son évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018, a choisi de ne pas faire appel de sa condamnation.

Rédoine Faïd et onze autres accusés ont comparu pendant près de deux mois devant la cour d’assises de Paris pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère du centre pénitentiaire de Réau. Dix de ses coaccusés ont été jugés coupables et ont écopé de peines allant d’un an de prison avec sursis à dix ans.

Le parrain corse Jacques Mariani a fait appel

Parmi eux, « seul Jacques Mariani a fait appel de la décision de la cour d’assises de Paris », a indiqué le parquet général de Paris, qui a à son tour formé un appel contre le bandit corse. Jacques Mariani, déjà détenu pour d’autres dossiers, a été condamné à deux ans de prison. Il a été reconnu coupable d’avoir cherché à aider le « roi de la belle » pour un précédent projet d’évasion, en 2017, ce que les deux hommes ont fermement nié. Il sera donc à nouveau jugé pour ces faits.

Parmi les autres accusés, les deux frères de Rédoine Faïd, Brahim, 63 ans, qui se trouvait au parloir avec lui au moment de l’évasion, et Rachid, 65 ans, qui avait pris en otage un pilote d’hélicoptère, ont été condamnés respectivement à un an de prison avec sursis et dix années d’emprisonnement.

Seule Alima A. a été acquittée, la cour estimant qu’elle avait hébergé l’évadé sous « contrainte morale ». Avec cette nouvelle condamnation, la fin de peine de Rédoine Faïd, qui purgeait déjà des condamnations pour un braquage en 2011 et une précédente évasion en 2013, devrait être prolongée à 2060.