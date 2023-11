Le matin du 22 juin 2022 sur le quai des États-Unis, dans le prolongement de la promenade des Anglais, ce fait divers avait saisi Nice d’effroi. Six ans après l’attentat du 14-juillet, un homme circulant sur le bord de mer au volant d’un camion volé venait percuter un piéton, dont une jambe a dû être amputée. Le Parquet national antiterroriste n’avait pas revendiqué sa compétence. Le chauffard, un demandeur d’asile ivre au moment des faits, a été condamné lundi à cinq ans de prison ferme pour « blessures involontaires », a appris 20 Minutes auprès de plusieurs parties, confirmant une information de Nice-Matin.

Cet homme, un Somalien de 24 ans, contrôlé alors avec 1,69 g par litre de sang, était monté à bord du véhicule d’un agent de nettoiement, qui avait laissé les clés sur le contact, et parcouru 130 m sur une voie piétonne. Son parcours s’était arrêté après qu’il ait percuté un septuagénaire assis sur un banc, le blessant très grièvement. Des faits dont le prévenu a assuré, à l’audience, ne pas se souvenir.

Déjà condamné pour agression sexuelle

Me Audray Vazzana, l’avocate de la victime de 76 ans s’est dite satisfaite d’une « condamnation plus lourde que ce que l’on a l’habitude de voir pour des "blessures involontaires" ». « On a quand même retenu le caractère volontaire d’avoir pris un véhicule en ayant fait usage d’alcool, en ayant volé le véhicule, sans permis de conduire, et donc en bravant tous les interdits », a-t-elle réagi auprès de 20 Minutes.

Expulsable, le prévenu, entré sur le territoire français en janvier 2022, avait vu sa demande d’asile rejetée le 7 juin. Un mois avant les faits, il avait déjà été condamné pour une agression sexuelle commise également sous l’emprise de l’alcool à huit mois de prison assorti d’un sursis, qui a été révoqué lundi. Cette peine s’ajoutera donc aux cinq ans d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Nice.