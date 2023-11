La cour d’assises des mineurs de Créteil a condamné un jeune homme de 18 ans à 14 années de réclusion pour le meurtre de Mattéo, 17 ans, en mai 2021 à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

La condamnation comprend une obligation de suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans, assorti des obligations de soins, de travail et d’indemnisation, a précisé Me Grégory Bensadoun, avocat de la famille de Mattéo. Le jeune homme condamné a aussi l’interdiction de rentrer en contact avec les parties civiles et de porter une arme pendant 10 ans.

Âgé de 16 ans au moment des faits, il était accusé d’avoir tué Mattéo d’un seul coup de couteau fatal en pleine poitrine le 18 mai 2021, en début de soirée, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Un conflit personnel ayant précédé le drame était à l’origine de cette attaque.

Le chef « d’assassinat » écarté

Le parquet avait requis 16 ans d’emprisonnement pour assassinat contre ce désormais jeune majeur. La cour n’a pas conservé ce chef d'« assassinat ». Mais elle a retenu, comme le parquet, « l’excuse de minorité ». L’article 122-8 du Code pénal dispose que la responsabilité pénale des mineurs reconnus coupables tient compte « de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge » au moment des faits.

La peine prononcée est « à la hauteur de la gravité des faits qu’il a commis », a réagi auprès de l’AFP l’avocat de la famille de Mattéo. « Nous regrettons simplement que l’assassinat n’ait pas été retenu, parce qu’objectivement tous les éléments étaient là pour la retenir. Mais il s’agit d’une décision qui est globalement acceptée », a conclu Me Bensadoun.

« Je peux entendre que 14 ans soit la peine retenue pour un mineur », a abondé auprès de l’AFP la mère de Mattéo, Cindy Hinault, malgré sa « déception » que le chef d’assassinat ne soit pas retenu. « Quoi qu’il en soit, cela ne changera rien au fait que mon fils ne sera plus jamais là », a-t-elle ajouté. Sollicité par l’AFP, l’avocat de la défense, Me Raphaël Deutsch, n’a pas commenté le verdict.