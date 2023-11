Il avait été arrêté dans une chambre d’hôtel à Bangkok, en 2019, en compagnie de deux garçons de 14 ans, avant de réussir à quitter illégalement le pays et d’être interpellé en France le 30 mars 2019. Le procès de Jean-Christophe Quenot, accusé d’agressions sexuelles ou de viols commis sur des mineurs en Malaisie, s’est ouvert vendredi à Paris.

Cet ex-professeur de français expatrié à Singapour, âgé de 56 ans, doit répondre de six viols et 19 agressions sexuelles sur des garçons malaisiens âgés de 10 à 17 ans entre janvier 2014 et octobre 2017. Lors de sa garde à vue, il a reconnu payer de jeunes garçons pour assouvir ses fantasmes. « On trouve des jeunes garçons ouverts à des relations sexuelles tarifées car ils sont pauvres et ont besoin d’argent de poche », a-t-il expliqué. Interrogé sur les films qu’il tournait durant ses ébats sexuels, il assurait que « les gamins aiment bien jouer à la porn star quand ils ont des relations sexuelles avec moi ».

Soupçonné d’avoir abusé d’au moins une cinquantaine de mineurs en Asie

Plus de 174.000 photos et vidéos le mettant en scène abusant d’enfants ont été saisies par les enquêteurs. Après les témoignages d’experts et d’enquêteurs, la cour a prévu de l’interroger lundi. Les réquisitions et le verdict sont attendus mardi.

L’accusé n’est jugé que pour ces seuls faits même s’il est soupçonné d’avoir commis des abus sexuels sur au moins une cinquantaine de mineurs dans plusieurs pays (Thaïlande, Malaisie, Singapour, Philippines, Inde, Sri Lanka et Indonésie) durant une trentaine d’années. La justice française a souhaité « scinder » les différentes affaires dans lesquelles il est impliqué.

« Des investigations particulièrement lourdes tant du fait du nombre d’abus sexuels étendus dans le temps que des investigations internationales (…), doivent se poursuivre s’agissant des autres chefs de mise en examen », ont estimé les enquêteurs.