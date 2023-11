Rémi Vandeville, 29 ans aujourd’hui, au casier vierge, est jugé à partir de ce jeudi par la cour d’assises de Savoie, à Chambéry, pour tentative d’assassinat sur un de ses anciens meilleurs amis, Clément, alors qu’ils étudiaient ensemble à Sciences po Lyon.

L’histoire remonte au 3 septembre 2016, vers 5 heures du matin. Clément, 20 ans, sort de chez lui, à Chambéry, pour aller travailler. Un homme cagoulé et armé, s’avance vers lui et l’oblige à monter dans le coffre d’une voiture. L’individu roule quelques kilomètres puis s’arrête en pleine forêt, au niveau de Sonnaz. Il demande à l’étudiant de se mettre à genoux et tire une balle dans son dos. Malgré la profonde blessure, il est en vie.

Le ravisseur ordonne à sa victime de remonter dans le coffre, il roule encore quelques kilomètres avant d’atteindre la commune de Méry. Il s’y arrête, ouvre le coffre et lance au jeune homme blessé : « casse-toi », avant de repartir et de laisser là. La victime réussit à se réfugier dans une habitation pour demander de l’aide. Opéré puis transféré en service de réanimation, Clément s’en est sorti, la balle ayant traversé son corps, sans toucher d’organe vital.

Une amitié « étouffante »

A ce moment-là, l’étudiant n’a aucune idée que la personne qui vient de tenter de le tuer n’est autre que son ami, Rémi. Les deux jeunes hommes se sont rencontrés un an auparavant, à Sciences po Lyon, comme le rappelle Ouest-France. L’amitié qu’éprouve Rémi pour Clément semble changer au point où le second reproche au premier de devenir « étouffant » et le suspecte d’être tombé amoureux de lui, sans réciprocité.

Selon l’ordonnance de mise en accusation, relayée par Le Parisien, il avait projeté de « s’en prendre » à lui puis de « se suicider ». Ce soir-là, il a roulé toute la nuit depuis le Nord, d’où il est originaire, avec la voiture de sa mère, et a utilisé un pistolet issu de sa collection d’armes de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s’est finalement pas donné la mort et a fait chemin inverse, jusque chez lui. A sa mère, il a raconté avoir vu son ami se faire tirer dessus à cause d’une histoire de vente d’or. C’est elle qui l’a amené au commissariat au lendemain des faits.

Placé en garde à vue, Rémi a reconnu avoir tiré sur son ami, « donnant des explications […] très flou [e] s », d’après le parquet de Chambéry à l’époque. Le mis en cause n’aurait pas supporté « l’idée d’être séparé » de Clément, qui devait partir un an en Égypte pour poursuivre ses études. Pour l’accusé, c’était un « nouvel abandon » après celui de son père, en 2010, et le décès de son grand-père, en 2015. Sa mort représentait alors « la seule tentative de résolution d’une situation en impasse ».

Les psychiatres ont estimé que le jeune homme souffrait d’un « trouble […] de nature à altérer son discernement ». Il aurait créé avec son « ami » une « relation de dépendance à connotation quasi amoureuse, unique, idéale », relate encore Le Parisien. Rémi encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict sera rendu vendredi.