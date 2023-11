Deux rugbymen du MHR, Thomas Darmon et Enzo Forletta, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Montpellier à 90 jours d’amende à 70 euros, précise Midi Libre. Les deux hommes ont été reconnus coupables d’en avoir frappé préalablement un troisième. Un homme qui venait de frapper leur ami (et également rugbyman du MHR), Pierre Lucas, et qui a été pour sa part condamné à verser 1.000 euros au rugbyman.

Les faits s’étaient déroulés à l’Australian Bar, à Montpellier, le 28 juin 2022, quelques jours après la victoire du MHR en Top 14. Alors que plusieurs rugbymen de Montpellier fêtaient le titre, la compagne de Pierre Lucas avait été victime d’un comportement indélicat d’un client. Le rugbyman était allé le voir pour lui demander des explications et avait été frappé en retour par le client, qui s’avérait être agent de sécurité de profession.

Le procès pour les intérêts civils, renvoyé au 16 septembre 2024

Les protagonistes avaient été expulsés du bar. Si Pierre Lucas était parti aux urgences, ses deux amis rugbymen étaient venus réclamer des comptes à son agresseur. Le tribunal a renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 16 septembre 2024. « Thomas Darmon et Enzo Forletta seront tenus responsables, in solidum, à hauteur de 70 %, souligne le quotidien régional. Les 30 % restants seront à la charge de la victime. »