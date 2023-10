Ils ont agi « par défi » après avoir trouvé sur les réseaux sociaux des « modèles » de messages menaçants. Le parquet de Toulouse indique ce mardi que deux mineurs de 15 et 16 ans ont été interpellés lundi à leur domicile après les fausses alertes à la bombe survenues dans plusieurs lycées de la Haute-Garonne à la veille des vacances de Toussaint. Le jeudi 20 octobre, six établissements de la métropole avaient dû être évacués en même temps.

Les deux jeunes, dont la trace électronique a été retrouvée par les enquêteurs du service territorial de la police judiciaire (STPJ), ont reconnu « l’intégralité des faits » au cours de leur garde à vue, précise Samuel Vuelta-Simon, le procureur de la République.

Ils risquent deux ans de prison

Les deux adolescents, inconnus des services de la justice et de la police, ont été présentés ce mardi à un juge des enfants. Ils sont poursuivis pour « fausses alertes dans le but de faire croire à la commission d’une destruction dangereuse pour les personnes ». Ils encourent, relève le parquet, « une peine de deux ans d’emprisonnement » et font l’objet de mesures éducatives provisoires en attendant une audience de jugement prévue pour le 22 janvier.