Éric Dupond-Moretti restera-t-il à la tête du ministère de la Justice durant son procès ? La question se pose alors que la garde des Sceaux doit comparaître, à partir du 7 novembre, pour prise illégale d’intérêts devant la Cour de justice de la République, seule juridiction compétente pour juger un ministre en exercice. Le Point croit savoir qu’un décret d’intérim devrait être pris afin de permettre à la Première ministre, Élisabeth Borne, d’assurer cette fonction durant cette période.





« Ce n’est pas du tout confirmé », assure cependant à 20 Minutes une source proche du dossier. « Il peut tout à fait rester à son poste durant le procès, qui ne dure que sept jours, rien ne l’empêche. »

« Tôt le matin » ou « tard la nuit »

Le garde des Sceaux, qui compte se rendre le plus souvent possible aux audiences, peut rendre des arbitrages, signer des décrets ou des arrêtés « tôt le matin », « entre midi et deux », ou « tard la nuit », indique-t-on dans son entourage. « Il peut aussi s’absenter dix minutes de la salle d’audience pour passer un coup de fil. » D’autre part, son agenda de ministre n’est pas surchargé la semaine prochaine, et aucun déplacement important n’est prévu. « Mais dans les faits, ça ne changera pas grand-chose, poursuit cette source. Le ministère de la Justice continuera à tourner très facilement. »