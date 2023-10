Elle avait apposé l’étiquette « FR » sur les barquettes de pavés et de filets de julienne qu’elle vendait, attestant que le poisson avait bien été pêché en France. Sauf que la marchandise provenait en fait de l’étranger et avait été pêchée par des bateaux britanniques et espagnols, avant d’être débarquée en Ecosse ou en Irlande pour finir au port de pêche de Lorient. Pour cette tromperie sur l’origine, l’entreprise Arpège Marée comparaissait lundi devant le tribunal de Lorient, rapporte Ouest-France.

A la barre, l’avocate de la société a expliqué que c’est Système U, l’un de ses gros clients, qui avait demandé de poser la mention « FR » sur les barquettes « afin de soutenir la pêche française. » Des arguments qui n’ont pas convaincu le tribunal qui a condamné la société à 1.000 euros d’amende.