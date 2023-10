Un Varois de 25 ans a été condamné ce lundi pour apologie du terrorisme et dégradation de biens par le tribunal de Toulon, rapporte Var Matin. Le jeune homme, diplômé d’histoire, s’est fait attraper par la police à l’issue d’une rapide enquête après avoir tagué des messages de soutien au Hamas et à la Palestine sur les murs des communes de Toulon et Ollioules.

« Vive le Hamas », « Palestine Vaincra », « Libérez Georges Abdallah »… la teneur des messages témoigne d’une connaissance certaine de l’histoire du conflit israélo-palestinien qui dure depuis près de quatre-vingts ans. Le soutien explicite au Hamas tombe sous le coup de l’apologie du terrorisme. Le jeune homme a aussi été logiquement condamné pour dégradation de biens. Le graffiteur est sorti du tribunal avec une peine de six mois de prison assorti d’un sursis probatoire ainsi que cent vingt heures de travail d’intérêt général à effectuer.