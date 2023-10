Il a été placé en détention provisoire. Un homme qui a tué trois personnes et en a blessé sept autres samedi à La Réunion a été mis en examen lundi pour assassinats et tentatives d’assassinats, a-t-on appris auprès du parquet. Samedi matin à La Possession, dans l’ouest de l’île, l’homme de 39 ans avait mortellement poignardé sa mère et sa cousine de 5 ans. Un membre de sa famille qui avait tenté de s’interposer a été blessé lorsque l’homme s’est enfui en voiture.

Le mis en cause a ensuite percuté cinq personnes. Le périple s’est achevé lorsqu’il a percuté une moto, sa voiture s’arrêtant devant une agence bancaire où il a mortellement frappé à l’arme blanche un agent d’entretien. Le suspect a aussi blessé au couteau un gendarme du GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale), intervenu pour l’arrêter.

« Tuer toutes les personnes sur son chemin »

Au cours de sa garde à vue, il a reconnu avoir eu, sous l’effet de la colère, « la volonté de tuer toutes les personnes sur son chemin », a indiqué dimanche dans un communiqué Véronique Denizot, procureure de la République à Saint-Denis.

La magistrate a précisé que le trentenaire avait reconnu « la matérialité de tous les faits ». Il a expliqué qu’il « ne voulait pas que sa mère garde sa cousine » de 5 ans et n’avait « pas supporté » samedi « que l’enfant » soit « de nouveau présente au domicile familial ».

Les faits ont soulevé un grand émoi à La Réunion. De nombreuses personnalités politiques, des magistrats, le préfet Jérôme Filippini et l’évêque de La Réunion, Mgr Pascal Chane Teng, ont présenté leurs condoléances aux proches des victimes.