Une décision sans surprise après ses aveux. La mère du bébé retrouvé vivant dans un conteneur à poubelles le 20 octobre à Rennes a été mise en examen samedi soir pour « tentative de meurtre » et placée en détention provisoire, a-t-on appris auprès du parquet. La jeune femme, âgée de seulement 17 ans et inconnue de la justice, a avoué vendredi avoir accouché dans sa chambre, puis avoir mis le bébé dans un sac en plastique et un sac-poubelle, qu’elle avait ensuite déposé dans le container à proximité de son domicile. Elle a expliqué savoir qu’elle était enceinte de plusieurs mois.

L’avocate de la lycéenne a annoncé samedi soir qu’elle allait interjeter appel de la décision de placement en détention, réclamant que cette maman mineure soit « prise en charge dans un lieu qui lui permettra un suivi médico-psychologique et un encadrement effectif, ce que ne pourra objectivement pas lui apporter la prison ».

Le père n’est pas poursuivi

Le père, né en 1999, qui avait connaissance de la grossesse, a vu sa garde à vue levée « sans poursuites » vendredi soir, a également indiqué le procureur samedi. « L’information judiciaire qui s’ouvre permettra notamment de préciser le contexte de ces faits et la personnalité de la jeune femme mise en examen », a précisé Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.

Hospitalisé depuis son sauvetage miraculeux, l’enfant, en bonne santé malgré une fracture au crâne, a été confié au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.