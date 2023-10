Le parquet de Paris a requis jeudi la prison ferme pour un jeune homme accusé d’avoir volé en février la plateforme américaine de finance Platypus, pour un préjudice équivalent à 9,5 millions de dollars en cryptomonnaies.

La procureure a requis cinq ans d’emprisonnement – soit le maximum légal – dont trois avec sursis, avec mandat de dépôt, contre Mohamed M., un Francilien âgé de 22 ans et jugé jeudi pour quatre infractions, dont blanchiment et escroquerie. Elle a aussi demandé que le jeune frère de Mohamed M., jugé pour recel, écope de six mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis et d’une amende de 20.000 euros.

« C’est le premier dossier de piratage de cryptomonnaies jugé en France », a souligné la procureure. « Le travers que l’on peut avoir, c’est penser que l’argent virtuel ôte de la gravité… mais votre décision fera jurisprudence », a-t-elle insisté, s’adressant aux juges de la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, spécialisée dans la cybercriminalité.

Il voulait « alerter » Platypus

L’accusation reproche à Mohamed M. d’avoir « siphonné le pool de liquidités de Platypus », une plateforme de finance décentralisée, en s’appuyant sur un système de prêts éclairs et d’une fonction de « retrait d’urgence » de sommes.

« Je n’ai en aucun cas pénétré les ordinateurs, touché au code de Platypus » mais « utilisé des fonctions publiques proposées par Platypus », a argué Mohamed M., crâne rasé et barbe courte. Il a présenté son action comme sa première en tant que « hackeur éthique » voulant « alerter » Platypus d’une « faille » du système.

Pour « alerter » Platypus, il aurait pu récupérer une moindre somme, a taclé la procureure. « En cas de hack éthique, il y a remboursement », a renchéri Me Fanny Le Magadure, qui défend Platypus aux côtés de Me Marie Robin.

Platypus estime « son manque à gagner à plus de 144.000 euros » et déplore un profond « préjudice réputationnel », pour lequel la plateforme demande « un million d’euros » aux prévenus. La « faille » repérée par Mohamed M. est comme « la porte ouverte d’une banque », a considéré Me Le Magadure. « Si j’entre dans la banque et si je récupère l’argent, c’est un vol ».

Sur les 9,5 millions de dollars, Mohamed M. n’a récupéré que 270.000 euros à cause d’une « erreur » de code pour indiquer la destination des sommes, a-t-il expliqué. Il a envoyé 13.000 euros à son jeune frère, qui a loué, entre autres, une « belle voiture ».

« Il n’y aura pas d’emprisonnement, ni d’amende », a exhorté avec vigueur Me Seydi Ba, qui défend Mohamed M. « Mon client a un casier judiciaire vierge. On est sur un prêt qui n’a pas encore été remboursé, mais pas sur une qualification pénale ». Délibéré le 1er décembre.