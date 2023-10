La famille de Jean-Joseph Clément trouvera-t-elle enfin la paix ? Trente-quatre ans après que le corps de cet agriculteur a été retrouvé mort dans le Vaucluse, l’instruction a été rouverte. Alors qu’il avait bénéficié d’un non-lieu dans ce dossier, Francis Heaulme a été à nouveau mis en examen, a-t-on appris vendredi auprès du parquet et des avocats.

Le procureur de Reims François Schneider a confirmé la réouverture de ce dossier, qui avait abouti à un non-lieu en 2002, et indiqué qu’il serait transmis au pôle criminel de Nanterre, chargé des crimes non élucidés. En août 1989, Jean-Joseph Clément avait été retrouvé le crâne fracassé par une pierre.

Aveux et mode opératoire

« Nous avions demandé depuis plus d’un an la réouverture du dossier sur charges nouvelles », a expliqué à l’AFP l’avocat de la fille de Jean-Joseph Clément, Didier Seban, se réjouissant qu’un juge d’instruction en soit à nouveau saisi. Il indique avoir « argumenté que les condamnations de Francis Heaulme, notamment dans l’affaire de Montigny-les-Metz, constituaient des éléments nouveaux qui permettaient de mettre en rapport son parcours criminel et les faits concernant M. Clément ».

« La manière dont est tué M. Clément, les aveux et le parcours criminel de Francis Heaulme, tout nous porte à penser qu’il est l’auteur de ce meurtre », a-t-il listé, estimant que « le dossier est suffisamment étayé pour pouvoir partir devant la cour d’assises ». Surnommé le « routard du crime », Francis Heaulme a été condamné pour onze homicides commis entre 1984 et 1992, date à laquelle il a été incarcéré.

Rétractation

« Le problème qu’on a avec Francis Heaulme – comme avec Michel Fourniret ou d’autres tueurs en série – c’est que personne n’a fait vraiment son parcours criminel, chacun des faits est vu séparément », a déploré Me Seban.

L’avocate de Francis Heaulme, Me Liliane Glock, a confirmé la réouverture de l’instruction, d’où découle le fait que son client se trouve à nouveau mis en examen. « Il a fait le choix de répondre aux questions du juge et il maintient sa position de l’époque, à savoir qu’il avait reconnu les faits à la gendarmerie mais s’est empressé de se rétracter quand il a vu un juge », a-t-elle expliqué.