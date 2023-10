La scène, survenue en marge d’une journée de la mobilisation contre la réforme des retraites, avait choqué. Le 23 mars dernier, alors qu’une importante manifestation avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes à Nantes, le tribunal administratif situé en plein centre-ville avait été saccagé par un groupe d’individus masqués.

Jeudi, un doctorant en histoire, âgé de 31 ans, a été condamné par le tribunal pour avoir participé à ces dégradations, rapporte le journal Ouest-France. Son ADN avait été identifié sur un morceau de béton jeté à l’intérieur du bâtiment, qui avait dû rester fermé pendant plusieurs jours à la suite de cet incident.

Prison avec sursis

Le prévenu, qui a nié toute implication en assurant qu’il n’était pas sur les lieux, a été condamné à six mois de prison avec sursis et à l’interdiction de manifester à Nantes pendant deux ans, indique le journal. Il devra indemniser l’Etat à hauteur de 25.000 euros afin notamment de rembourser les travaux, le nettoyage, et le remplacement d’une porte.